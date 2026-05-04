À noter : Willem van Hanegem critique la star incontestée du Feyenoord

Willem van Hanegem n’est pas convaincu par le jeu d’Oussama Tannane, milieu de terrain du Feyenoord. C’est ce qu’a affirmé « De Kromme » lundi dans sa chronique hebdomadaire publiée dans l’Algemeen Dagblad.

Dimanche après-midi, le Feyenoord s’est imposé 2-1 sur la pelouse du Fortuna Sittard après avoir renversé la vapeur dans le dernier quart d’heure. Les Rotterdamois sont ainsi presque assurés de se qualifier pour la Ligue des champions. Pourtant, selon Van Hanegem, ce n’est pas une raison pour crier victoire.

« Quand on regarde le football, on voit si peu de choses qu’on a l’impression qu’il faudra des années avant de revoir une équipe dominer un adversaire », commence Van Hanegem.

« Faire une passe, trouver le troisième homme et continuer à avancer : je n’observe tout simplement pas cette dynamique. Et ne me dites pas que Feyenoord a bien joué durant les premiers mois, car ce n’était pas le cas. Certes, l’équipe a gagné à l’époque, tout comme contre Fortuna Sittard, mais cela s’arrêtait là, non ? »

Beaucoup d’observateurs ont pourtant désigné le milieu marocain comme le meilleur joueur de Feyenoord dimanche : il a offert une passe décisive sur le but victorieux de Givairo Read et s’est distingué par plusieurs interventions défensives déterminantes.

Van Hanegem n’est pas impressionné : « Targhalline ralentit toutes les attaques, ça n’a aucun sens en ce moment. »

Les autres milieux de terrain n’échappent pas à sa critique : « Thijs Kraaijeveld est un joueur sympathique, mais contre Fortuna, au milieu de terrain, il a tout offert à l’adversaire et sa vitesse d’exécution était trop faible. Luciano Valente, dans cette forme, n’a pas sa place à la Coupe du monde. »