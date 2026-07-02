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À NE PAS MANQUER : l’icône de l’USMNT Landon Donovan est l’invité de l’émission « The Late Run » aux côtés de Chad Ochocinco États-Unis Coupe du monde L. Donovan

Landon Donovan rejoint Ocho et Raheem dans l’émission « The Late Run » pour retracer une carrière menée loin des projecteurs. Au menu : son départ à 16 ans pour le Bayer Leverkusen, ses galères à écouler des billets pour la MLS, son break de 2012 pour préserver sa santé mentale, son exclusion de la Coupe du monde par Klinsmann, ses duels avec Messi et Ronaldo, l’héritage de Beckham en Amérique, le fléau du « pay-to-play » qui mine le football US et la raison pour laquelle une Coupe du monde à la maison pourrait tout bouleverser.