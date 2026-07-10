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Hussein Hamdy

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À la veille de son match contre la Norvège, le camp anglais est secoué par un incident étrange

T. Tuchel
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Crise sécuritaire

La Fédération anglaise de football a annoncé l’ouverture d’une enquête après qu’un homme, armé d’un objet métallique, a pénétré jeudi le centre de presse des « Three Lions » à Kansas City, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre.

L’équipe de Thomas Tuchel doit disputer samedi son quart de finale de la Coupe du monde contre la Norvège, avant de rallier Miami (Floride) la veille de la rencontre.

Selon la chaîne ESPN, l’équipe d’Angleterre s’est entraînée jeudi en début d’après-midi au « Swab Soccer Village », situé à environ un demi-mile de son centre de presse installé dans un bâtiment communautaire.

Grâce à ce programme, aucun joueur ni membre du staff technique n’était présent sur place lorsque l’individu, visiblement en état de détresse, a fait irruption dans le centre de presse armé d’un objet métallique.

L’homme a été expulsé puis pris en charge par la police locale, et la Fédération anglaise va désormais examiner les circonstances précises de l’incident.

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Les Three Lions devraient retrouver leur base de Kansas City dès la semaine prochaine, en vue d’une éventuelle demi-finale contre l’Argentine ou la Suisse.

Les Three Lions défieront la Norvège d’Erling Haaland, auteur de 7 réalisations dans cette édition.

Le capitaine Harry Kane, lui, a marqué 6 buts dans la compétition, et les « Three Lions » demeurent invaincus après 5 rencontres disputées sur le sol nord-américain.

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