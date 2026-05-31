À la veille de la Coupe du monde, Lamine Yamal dévoile son principal craintes

Lamine Yamal attend avec impatience sa première Coupe du monde. L’ailier de 18 ans du FC Barcelone et de l’Espagne admet toutefois qu’en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, il a craint de manquer la phase finale qui se déroulera prochainement aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Victime d’une lésion à la cuisse fin avril, juste après avoir transformé un penalty sous le maillot blaugrana, il avait dû céder sa place sur-le-champ, sous les yeux de l’entraîneur Hansi Flick. Plus d’un mois après cet épisode, l’ailier est désormais déclaré apte à retrouver les terrains.

« Nous attendons cela avec impatience depuis la fin de l’Euro », a-t-il confié à la presse espagnole, rappelant son sacre continental avec la Roja en 2024. « La motivation est énorme chez tout le monde. Nous y allons en tant que champions d’Europe, avec l’objectif de remporter cette fois-ci le titre mondial. »

Présent sur la pelouse lors de la séance de dimanche, il n’a toutefois pas encore pris part à l’entraînement collectif. « Je me souviens parfaitement de l’instant où je me suis blessé, raconte-t-il. J’ai immédiatement prié pour que ce ne soit qu’une simple crampe, car la Coupe du monde approchait. »

« Je n’avais jamais connu de problème aux ischio-jambiers, mais je savais que la rééducation prend généralement beaucoup de temps. J’avais peur que ce soit une blessure grave. J’avais aussi peur de rater la Coupe du monde », confie Yamal avec franchise.

Malgré une saison longue et éprouvante, l’ailier droit ne ressent pas de lassitude et aborde la Coupe du monde avec une impatience non dissimulée. « Mentalement, j’ai l’impression de n’avoir encore disputé aucun match cette saison. J’ai vraiment hâte de faire mes débuts en Coupe du monde. Je me suis déjà imaginé mille fois ce que ça ferait de brandir ce trophée. »

Âgé de seulement dix-huit ans, il se voit déjà comme un vieux briscard : « Dans ma tête, j’ai l’impression d’évoluer depuis dix ans au plus haut niveau. En réalité, cela fait seulement trois ans. Il y a quatre ans, je jouais encore avec mes amis sur la petite place. Et ce garçon va maintenant disputer une Coupe du monde. C’est quand même bizarre, non ? »