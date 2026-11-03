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Harry KaneGetty Images
Traduit par

À la manière de Kane : une star du Barça rêve de remporter le Ballon d'Or

H. Kane
A. Gordon
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La star du Barça a révélé son rêve de remporter le Ballon d'Or sous le maillot du club catalan, affirmant qu'un transfert vers l'un des géants européens offre au joueur une plus grande chance de concourir pour les récompenses individuelles, citant l'expérience vécue par son coéquipier en sélection d'Angleterre, Harry Kane.

L'ailier anglais Anthony Gordon a déclaré, dans des propos rapportés par le site Tribuna, que le parcours de Kane avec Tottenham avait été exceptionnel au niveau du championnat d'Angleterre, mais qu'il n'avait pas obtenu le statut mondial qu'il a actuellement atteint, en raison de l'absence de titres dans les vitrines du club londonien.

Il a ajouté : « Je pense que c'est semblable à ce qui est arrivé à Harry Kane. Il a passé une longue période avec Tottenham et a réalisé un parcours impressionnant en Premier League, mais comme Tottenham n'a remporté aucun titre, cela ne l'a peut-être pas aidé à atteindre ce statut élevé qu'il occupe aujourd'hui. »

Il a poursuivi : « Je pense que son transfert au Bayern Munich l'a placé à un autre niveau, car il est devenu capable d'ajouter des titres à son parcours. »

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Kane : de Tottenham au sommet de la gloire individuelle

Gordon a cité ce que Kane a accompli après son transfert au Bayern Munich, une étape qui lui a donné la possibilité de concourir régulièrement pour les grands titres et d'apparaître dans les tours avancés de la Ligue des champions, avant de couronner son parcours en remportant le Ballon d'Or 2026.

Le sacre de l'attaquant anglais est venu mettre fin à une longue attente, puisqu'il est devenu le premier joueur anglais à décrocher le trophée depuis Michael Owen en 2001, après avoir réussi à transformer ses remarquables statistiques de buteur en réalisations collectives et individuelles au plus haut niveau.

Le Barça, la voie de Gordon vers le Ballon d'Or

Gordon estime que jouer pour le Barça lui donne la chance de suivre les traces de Kane, en concourant pour les plus grands titres et en montrant ses qualités dans les matches décisifs, des facteurs qui, selon lui, font la différence dans la course au Ballon d'Or.

L'ailier anglais a déclaré : « C'est pour cette raison que j'ai toujours rêvé de jouer pour ce club, car tout le monde regarde le Barça, et nous pouvons concourir sur tous les fronts pour les plus grands titres. Et lorsque tu réalises de belles performances dans les grands matches, c'est alors que viennent les récompenses et toutes les choses auxquelles tu aspires. »

Il a conclu ses propos en affirmant que briller dans les plus grandes confrontations et concourir pour les titres est la voie pour réaliser ses ambitions, laissant entendre que le rêve du Ballon d'Or n'est pas lié à la seule performance individuelle, mais aussi à ce que le joueur accomplit avec son équipe.

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