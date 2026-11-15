À la demande d'Amorim : Milan passe à l'action pour recruter une star marocaine

Le Portugais Ruben Amorim, l'entraîneur de Milan, cherche à opérer un changement au poste des latéraux, après avoir arrêté son choix sur un système de jeu à quatre défenseurs. Il a commencé à envisager de récupérer l'un de ses anciens joueurs, le Marocain Noussair Mazraoui, joueur de Manchester United, lors du prochain mercato hivernal.
Selon les informations rapportées par le réseau italien « Calciomercato », le passage à une défense à quatre a constitué le premier tournant tactique dans le parcours d'Amorim avec le Milan AC, qui est parvenu à trouver une identité de jeu claire, en particulier sur le plan des compétitions de championnat.
Mais ce changement de système s'est accompagné d'une modification des priorités du club sur le marché des transferts, car l'entraîneur portugais a besoin d'un latéral spécialisé capable d'évoluer aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche, ce qui fait de Mazraoui l'une des options envisagées pour répondre à ce besoin.
L'international marocain jouit d'une grande estime de la part d'Amorim, qui a déjà travaillé avec lui lors de son précédent passage à Manchester United, où le joueur n'a pas bénéficié de temps de jeu régulier dans le contexte de la saison difficile que traverse Manchester United.
Mazraoui a disputé 5 matchs en Premier League, deux matchs en Ligue des champions et un match en Coupe de la Ligue anglaise, des chiffres qui ne reflètent pas les meilleurs moments de son parcours avec le club anglais.
La polyvalence de Mazraoui offre à l'entraîneur Amorim de nombreuses options en défense, puisqu'il peut occuper le poste de latéral droit ou gauche dans un système à quatre défenseurs, et qu'il peut également évoluer dans l'axe central en cas de besoin.
La relation entre l'entraîneur portugais et le joueur marocain demeure excellente, au point que les deux parties étaient entrées en contact lors du dernier mercato estival, afin d'explorer la possibilité d'un transfert de Mazraoui au Milan AC.
Ces contacts pourraient reprendre dans les prochains jours, car le joueur né en 1997 figure en tête de la liste des options privilégiées du Milan AC, si le club décide de passer à l'action pour recruter un nouveau latéral.
En revanche, l'Équatorien Pervis Estupiñán pourrait être le joueur qui laissera la place à l'arrivée de Mazraoui, sa relation étant dans une impasse avec toutes les parties au sein du club, et l'état de tension persistant depuis longtemps.
Mais la décision finale restera entre les mains de l'Argentin Mauricio Pochettino, récemment nommé nouveau directeur technique de Manchester United en remplacement de Michael Carrick, qui sera appelé à donner son avis sur l'avenir de Mazraoui.
Le Milan AC attend la position du nouvel entraîneur de Manchester United, dans l'espoir d'obtenir le feu vert pour avancer vers le recrutement du défenseur marocain lors du prochain mercato hivernal.
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Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
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Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
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