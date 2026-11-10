Endrick a commencé à bouger pour déterminer son avenir, en l'absence de la continuité qu'il recherche au sein du Real Madrid, malgré la bonne relation qu'il entretient avec l'entraîneur José Mourinho et son attachement à son rêve de réussir avec le club madrilène.

L'attaquant brésilien suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, notamment l'AS Rome et le Sporting Portugal, à l'approche du mercato hivernal, après qu'il est devenu difficile pour lui de poursuivre la saison au rythme actuel, lui qui n'a disputé que 140 minutes en 7 matchs, dont un seul comme titulaire face au Séville FC.

Endrick avait choisi de rester au Real Madrid l'été dernier à la demande de Mourinho, alors que son transfert vers l'AS Rome sous forme de prêt était quasiment acté, mais il n'a pas obtenu depuis le temps de jeu auquel il aspirait.

Malgré cela, il n'existe aucune crise dans la relation entre le joueur et son entraîneur, puisque Endrick affirme que sa relation avec Mourinho est solide, et que sa décision éventuelle de partir n'est pas liée à un désaccord avec l'entraîneur, mais à sa volonté de préserver sa progression en tant que joueur et de ne pas freiner sa carrière à l'âge de vingt ans.

Selon le journal « AS », Endrick a décidé de chercher une nouvelle destination en janvier, à l'image de sa précédente expérience avec l'Olympique Lyonnais, où il a obtenu davantage de temps de jeu et a retrouvé une partie importante de sa dynamique, après avoir inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en 21 matchs, pour un total de 1 663 minutes.

L'AS Rome et le Sporting en tête des intéressés

L'AS Rome semble de nouveau intéressée par les services du joueur en janvier, mais elle fait face à la concurrence du Sporting Portugal, qui s'est déjà activé pour tenter de le recruter lors de la seconde moitié de la saison.

Le Sporting dispose de plusieurs atouts susceptibles d'en faire une destination appropriée pour Endrick, puisque le club participe à la Ligue des champions, et que l'entraîneur Paulo Fonseca, qui a récemment pris les rênes de l'équipe, a demandé le recrutement du joueur, ce qui pourrait lui offrir davantage de chances d'obtenir du temps de jeu.

Par ailleurs, le transfert vers le Portugal pourrait être facile pour Endrick sur le plan linguistique et géographique, sans oublier la proximité de Lisbonne avec Madrid, ce qui rendrait le changement moins complexe pour le joueur et sa famille.

Un départ définitif, une option envisageable

Toutefois, Endrick n'a pas encore tranché sa décision définitive concernant sa destination, et il étudie toujours les options qui s'offrent à lui, y compris la possibilité de quitter le Real Madrid de manière définitive plutôt que de se contenter d'un prêt.

Dans ce cas, le joueur cherche une formule qui garantisse au Real Madrid de conserver un certain degré de contrôle sur son avenir, soit en vendant une partie de ses droits, soit en incluant dans le contrat de transfert une clause permettant au club madrilène de le racheter pendant plusieurs saisons à des conditions avantageuses.

En revanche, le Real Madrid ne ferme pas la porte à un départ d'Endrick si la décision est prise de façon définitive, d'autant que le club est conscient de la nécessité de protéger son important investissement dans le joueur, après que le coût de l'opération a dépassé, selon le rapport, 80 millions d'euros, en tenant compte de la valeur du transfert, du salaire, des commissions et des impôts.

Des déclarations ambiguës

Endrick avait laissé la porte ouverte à toutes les possibilités lorsqu'il a été interrogé sur son avenir lors de la conférence de presse de la sélection du Brésil plus tôt ce mardi, déclarant : « Je ne sais pas ce qui va se passer en janvier. C'est entre les mains de Dieu, et je Lui demande de m'accorder la sagesse pour que le meilleur arrive pour moi et pour ma carrière. Ce qui doit arriver arrivera. »

Il a ajouté : « Je continuerai à travailler en toute sérénité pour qu'Endrick le joueur réussisse. Bien sûr, Madrid est une ville formidable, et je sens que c'est l'endroit où se trouve ma famille. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer ma carrière. Mais je veux simplement jouer et être heureux. Je suis très jeune, j'ai 20 ans. Je ne dis pas que j'ai besoin de sauter dans le vide, mais je veux seulement être heureux, jouer, marquer des buts, délivrer des passes décisives et aider mes coéquipiers. »

Endrick a évoqué sa précédente expérience avec Lyon, déclarant : « Ce qui m'est arrivé à Lyon, par exemple, a été l'une des meilleures choses qui me soient arrivées dans ma vie, et ce fut sans aucun doute la période où j'ai été le plus heureux. »

Dans le même temps, l'attaquant brésilien a tenu à affirmer que sa position sur son avenir n'est pas liée à sa relation avec Mourinho, précisant : « Il prend beaucoup soin de moi. Il vient me voir aux entraînements, il me parle et me demande comment je vais, mais pas à propos de football. Il me pose toujours des questions sur ma vie personnelle, et c'est une chose que j'apprécie. »

Il a ajouté : « Il a été l'un des premiers entraîneurs avec qui j'ai travaillé et qui m'ont parlé de cette façon. Il m'a très bien accueilli, et je lui en suis reconnaissant. Et bien sûr, je donnerai toujours tout ce que j'ai pour le Real Madrid. Le Real Madrid restera au-dessus de tout pour moi. »

Endrick a conclu ses propos sur Mourinho en déclarant : « Avec l'affection que Mourinho me témoigne, je le défendrai, et c'est exactement ce que je fais à chaque match que je dispute, et je continuerai à le faire. »