À l'image de Núñez : un avenir sombre attend Yassine Bounou à Al-Hilal !

Les rumeurs se sont multipliées ces dernières heures autour de l'avenir du Marocain Yassine Bounou avec Al-Hilal, après les informations évoquant un possible départ des rangs du « Zaeem ».

Al-Hilal poursuit ses renforts estivaux, ayant trouvé un accord avec West Ham United pour l'achat du contrat de l'ailier néerlandais Summerville, dont l'arrivée sera officialisée d'ici 48 heures.

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Le journaliste Abdulaziz Al-Muraisel, proche d'Al-Hilal, a affirmé que la direction du club envisage sérieusement de retirer le nom de Bounou de la liste des joueurs locaux et de miser sur la présence du gardien local Mohammed Al-Owais.

Il a précisé que le rôle de Bounou se limiterait à une participation à l'élite asiatique uniquement, et qu'en cas de refus du gardien marocain, ce dernier serait définitivement écarté au cours de l'été en cours.

Cette décision vise à libérer une place pour Summerville dans la liste des joueurs locaux et pour les autres étrangers lors des compétitions de la nouvelle saison, ce qui place le gardien marocain face à un avenir sombre.

Cette situation ressemble à celle de l'Uruguayen Darwin Núñez, dont le nom avait été retiré de la liste des joueurs locaux au milieu de la saison dernière pour ne le faire participer qu'aux rencontres asiatiques.



