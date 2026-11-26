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Florian Wirtz a inscrit un but décisif à la 79e minute d'un tir enroulé qui a touché le poteau, scellant la victoire 3-0 de Liverpool sur le terrain du Club Bruges en Ligue des champions. Malgré ce score sans appel, le meneur de jeu allemand a reconnu que l'équipe d'Andoni Iraola était loin de son meilleur niveau et a confié qu'il n'avait même pas regardé où se trouvait le gardien avant de tirer.

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Wirtz reconnaît que le score de 3-0 flatte Liverpool à Bruges

Florian Wirtz a reconnu que Liverpool avait été loin de son meilleur niveau malgré sa nette victoire 3-0 sur le terrain du Club Bruges en Ligue des champions, mercredi soir. Alexander Isak a ouvert le score rapidement à la suite d'une erreur de Yann Sommer, mais les hôtes belges ont mis Alisson Becker à l'épreuve à plusieurs reprises. Une tentative de Joaquin Seys a également été contrée par Dominik Szoboszlai avant que les buts tardifs de Wirtz et d'Isak ne scellent le résultat.

« Le plus important, c'est que nous avons pris les points. Je ne dirais pas que c'est notre meilleur match de la saison. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas bien faites, mais nous avons joué du bon football par moments », a déclaré Wirtz à TNT Sports. « Ce n'était pas facile ici : ils nous ont mis beaucoup de pression. Le score de 3-0 ne reflète peut-être pas le match, mais nous sommes contents et nous avons montré nos qualités. »

« Je n'ai même pas regardé où se trouvait le gardien »

Liverpool a finalement desserré l'étau à la 79e minute, lorsque le jeune remplaçant Rio Ngumoha, entré à la place de Victor Munoz, blessé, avant la mi-temps, a renversé le jeu de la droite vers la gauche lors d'une contre-attaque. Wirtz a pris une touche de balle pour se mettre en position à l'entrée de la surface, puis a enroulé sa frappe, qui est entrée avec l'aide du poteau gauche.

« C'était encore une passe de Rio [Ngumoha] et je me suis simplement dit que j'allais tenter ma chance. Je n'ai même pas regardé où se trouvait le gardien, donc c'était un joli but, a révélé Wirtz. C'était important de marquer le deuxième ; nous voulions le faire tôt en seconde période, mais cela a pris du temps. C'était vraiment important et, après ça, Alex [Isak] a définitivement plié le match. »

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Résister au pressing intense de Bruges avant de faire preuve de réalisme

Dans le froid glacial du stade Jan Breydel, Liverpool a d'abord dominé la possession, avant que le pressing individuel intense de Bruges ne le pousse à la faute. Felix Lemarechal est passé près du but à deux reprises et Nicolo Tresoldi a mis Alisson à l'épreuve avant que le but de Wirtz ne brise la résistance des hôtes.

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Plus tôt en seconde période, Wirtz avait également créé une occasion franche grâce à un centre à ras de terre remis par Isak à Szoboszlai, mais Sommer avait repoussé la tentative du capitaine par intérim.

Liverpool se tourne vers la réception du FC Porto à Anfield

Cette victoire porte le total de l'équipe d'Andoni Iraola à 12 points en cinq matches de la phase de ligue de la Ligue des champions et la maintient sur la voie d'une qualification directe pour la phase à élimination directe.

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Liverpool accueillera ensuite le FC Porto à Anfield en coupe d'Europe. Wirtz et ses coéquipiers chercheront à allier leur efficacité devant le but à une meilleure maîtrise sur l'ensemble des 90 minutes.