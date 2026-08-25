Un mouvement inattendu se profile dans les coulisses du club saoudien d'Al-Ittihad. Alors que le doyen savoure sa place de leader en Roshn League, la direction commence à esquisser les contours d'un plan alternatif qui pourrait complètement transformer le secteur offensif de l'équipe. En effet, tandis que les rumeurs de départ de la star française Moussa Diaby se multiplient, un nom algérien prometteur a fait son apparition à la table des négociations comme premier candidat à sa succession.

Des rapports de presse saoudiens ont révélé, ce mardi, une forte volonté d'Al-Ittihad d'entamer des négociations officielles avec l'ailier international algérien Mohamed Amine Amoura, joueur du Wolfsburg allemand, durant l'actuelle fenêtre de transferts estivale.

Selon le journal saoudien « Okaz », la réflexion au sein du club sur Amoura est apparue comme une option directe pour combler le vide potentiel laissé par le départ de Diaby.

L'ailier français Moussa Diaby est devenu un sérieux candidat au départ de Djeddah, alors que le Bayer Leverkusen allemand et l'Inter Milan italien mènent de véritables tentatives pour le recruter cet été, ce qui a poussé la direction d'Al-Ittihad à chercher très tôt un remplaçant présentant les mêmes qualités offensives.

Amoura, âgé de 26 ans, affiche un niveau remarquable depuis son arrivée à Wolfsburg en 2025. Il est lié par un contrat de longue durée courant jusqu'à l'été 2029 et sa valeur marchande est estimée à 20 millions d'euros selon le site « Transfermarkt ».

La star algérienne a disputé 67 matchs sous le maillot du club allemand, au cours desquels elle a inscrit 18 buts et délivré 16 passes décisives. Elle possède également un solide bilan international avec l'Algérie, avec 47 matchs et 19 buts.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »



Ce mouvement intervient après qu'Al-Ittihad a été associé ces derniers jours à une tentative de recruter l'Égyptien Imam Ashour d'Al-Ahly, mais les négociations n'ont pas atteint un caractère officiel entre les deux clubs selon les rapports locaux.

Al-Ittihad traverse une excellente période sur le plan moral après sa victoire difficile hier soir, lundi, face à Al-Hazm sur le score de 3-2 lors de la troisième journée de la Roshn League, ce qui lui permet de prendre provisoirement la tête du classement avec 7 points, fruit de deux victoires contre Al-Qadsiah et Al-Hazm et d'un match nul contre Al-Khaleej.