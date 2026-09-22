« À l’Ajax, Brobbey était déjà à bout après une heure »

Brian Brobbey est devenu bien plus efficace dans son jeu à Sunderland. C’est la conclusion du préparateur de performance Patrick Woerst, qui travaille intensivement depuis un certain temps avec l’attaquant, auteur d’un triplé contre Manchester City.

Woerst analyse en détail les images des matches avec Brobbey après chaque série de deux rencontres. Compte tenu du calendrier de la Premier League, ils sont parfois en contact quatre fois par mois, tandis que l’attaquant, lorsqu’il est aux Pays-Bas, se rend à Rotterdam pour un entraînement individuel.

« Brian n’est pas forcément devenu plus affûté ou plus fort », souligne Woerst dans un entretien accordé à ESPN. « Les gens y voient une meilleure forme physique, ou le fait qu’il soit plus fort ou plus mature, mais il joue aussi de manière bien plus efficace. Par exemple, il se retrouve beaucoup moins dans les duels. »

Woerst travaille avec Brobbey sur son comportement visuel, comme il le fait aussi avec Denzel Dumfries et Ryan Gravenberch. « Quand il contrôlait un ballon, à l’époque où il jouait à l’Ajax, c’était très souvent à l’arrêt. Il stoppait alors le ballon et s’arc-boutait. Là, tu entres dans un combat, parce que ces défenseurs s’accrochent à toi et tu te mets à lutter. À chaque fois, cela coûte énormément de force. »

Selon le préparateur de performance, Brobbey réfléchit désormais beaucoup plus et l’attaquant essaie de rester autant que possible en dehors des duels. « Son contrôle se fait maintenant par exemple en mouvement, ce qui lui permet d’éliminer son adversaire en dribble et de se démarquer. Ensuite, il donne le ballon et va de nouveau se placer. Ou alors il le dévie en une touche et poursuit sa course. Il se retrouve ainsi moins dans ces duels au sol, et cela lui coûte donc moins d’énergie. C’est pour cela qu’on a l’impression qu’il est plus affûté. Bien sûr qu’il peut tenir plus longtemps : cela lui demande tout simplement moins d’énergie. »

Woerst sait que l’intensité en Premier League est bien plus élevée qu’aux Pays-Bas. « Quand tu quittes le championnat néerlandais pour n’importe quel championnat étranger, l’intensité est plus élevée. Il faut s’y adapter. »

Selon Woerst, il est faux de dire que l’évolution de Brobbey est liée à une meilleure condition physique ou à davantage de puissance physique. « À l’Ajax, il disputait je-ne-sais-combien de duels au sol. Donc à un moment donné, il était déjà cuit au bout d’une heure. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, parce qu’il a moins de duels. Il a surtout commencé à jouer plus intelligemment. Cela a un effet sur son énergie. »