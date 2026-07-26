Le club français de Sochaux-Montbéliard a annoncé, dimanche soir, le décès de son ancien joueur Kalilou Traoré, mort dans un terrible accident de la route à l'âge de 38 ans, une perte déchirante pour le monde du football malien et africain, qui perd l'une de ses figures les plus marquantes, médaillée de bronze lors de la Coupe d'Afrique des nations 2013.

Plusieurs médias français et maliens ont indiqué que Traoré, qui avait pris sa retraite footballistique de manière précoce à l'âge de 26 ans en 2014, a perdu la vie vendredi des suites d'un tragique accident de la route, avant que son ancien club n'annonce officiellement la triste nouvelle dimanche.

Une carrière courte mais riche

Traoré a porté le maillot de Sochaux-Montbéliard entre 2012 et 2014, disputant 11 matches en Ligue 1 sous les couleurs jaune et bleu du club, avant de décider de mettre un terme précoce à sa carrière dans des circonstances dont les détails n'avaient pas été révélés à l'époque.

Au cours de sa carrière professionnelle, le milieu de terrain malien est passé par plusieurs clubs européens et africains, évoluant pour le Wydad de Casablanca au Maroc, le club croate de l'Istra et le club danois d'Odense, avant de conclure son parcours footballistique en France.

Médaillé de bronze africain

Traoré avait réalisé sa plus belle performance avec la sélection malienne lors de sa participation à la Coupe d'Afrique des nations 2013 disputée en Afrique du Sud, où il avait contribué à mener les Aigles du Mali à la conquête de la médaille de bronze, un exploit historique pour le football malien.