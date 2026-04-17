L'Arabie saoudite a limogé son sélectionneur Hervé Renard avec effet immédiat, à moins de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde. Selon Fabrizio Romano, il sera remplacé par Georgios Donis.

Renard avait déjà dirigé les Vertes lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, avant de démissionner puis de revenir fin 2024 pour remplacer Roberto Mancini, lui-même limogé.

Lors de la dernière trêve internationale, les Saoudiens, dirigés par Renard, ont d’abord subi une lourde défaite contre l’Égypte (4-0), avant de s’incliner de justesse face à la Serbie (2-1).

Renard avait qualifié à deux reprises le royaume pour la phase finale de la Coupe du monde. « C’est le football. Je les ai menés deux fois en Coupe du monde, donc j’en serai toujours fier », a-t-il réagi auprès de l’agence AFP.

Donis, actuellement à la tête d’Al-Khaleej, prendra les commandes de la sélection pour la Coupe du monde cet été.

Lors de la Coupe du monde, l’Arabie saoudite affrontera l’Espagne, le Cap-Vert et l’Uruguay dans le groupe H. Son premier match est programmé contre les Uruguayens le 16 juin à 00h00, heure néerlandaise.