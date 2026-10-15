À contre-courant : la remontada de la Roma offre à Mourinho un exploit historique avec le Real Madrid

Le but d'Antonio Rüdiger dans les derniers instants face à la Roma revêt une importance particulière pour José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid. Au-delà de couronner une victoire historique après une remontada irréelle, cette réalisation a permis à la Maison Blanche d'atteindre la barre des 500 buts sous la direction du technicien portugais.

Le Real Madrid était mené (3-1) sur la pelouse du Stadio Olimpico, jusqu'à la 82e minute, avant de renverser la situation en inscrivant 3 buts consécutifs pour s'imposer (4-3), au terme d'une remontada folle, hier mercredi, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Selon le quotidien espagnol "Marca", cette performance met en lumière l'efficacité offensive du Real Madrid et ouvre la voie à un nouveau défi : continuer à faire progresser une ligne d'attaque qui, malgré ses statistiques actuelles, dispose encore d'une large marge de progression.

L'entraîneur portugais a atteint les 500 buts lors de son 188e match avec le Real Madrid, soit une moyenne de 2,66 buts par rencontre, en dépit du discours dominant qui le présente comme un technicien défensif.

Il s'agit du meilleur ratio parmi les entraîneurs de clubs ayant dirigé au moins 50 matches, une statistique qui traduit la qualité offensive de son équipe.

La répartition de ces buts offre également un éclairage intéressant sur son parcours sur le banc madrilène : le Real Madrid a inscrit 345 buts en 122 matches de Liga, 92 buts en 38 matches de Ligue des champions, 55 buts en 24 matches de Coupe du Roi et huit buts en quatre matches de Supercoupe d'Espagne.

La plus large victoire de Mourinho avec le Real Madrid a été obtenue en Coupe du Roi lors de la saison 2010-2011, sur le score de 8-0 face à Levante.

Les chiffres de cette saison s'inscrivent dans la même tendance, avec une moyenne de 2,5 buts par match, un ratio qui satisfait Mourinho sans toutefois répondre pleinement à ses attentes. Pour le technicien portugais, franchir le cap des 500 buts constitue une reconnaissance du rendement offensif de la Maison Blanche, et un point de départ pour aller encore plus loin.

L'objectif de Mourinho reste de bâtir une équipe dotée d'options offensives plus variées. Le Real Madrid est capable de construire ses attaques à partir de la possession, d'accélérer les transitions offensives pour exploiter la profondeur et la vitesse de ses attaquants, et de rester dangereux sur coups de pied arrêtés, tout cela sans sacrifier l'équilibre défensif, condition indispensable à la pérennité de son approche.

La prochaine étape pour Mourinho consiste donc à traduire ce potentiel en une équipe plus variée, plus lisible dans ses intentions et plus difficile à contenir. Certes, la statistique invite Mourinho à célébrer, ne serait-ce que brièvement, mais l'entraîneur portugais regarde déjà vers l'avenir.



