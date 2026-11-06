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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

À cause du Real Madrid : la Fédération espagnole inflige une sanction au Racing

Kylian Mbappé
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
France
Espagne

Malgré l'erreur d'arbitrage

La commission de discipline de la Fédération espagnole de football a infligé une sanction financière au Racing Santander, après qu'un supporter a lancé un briquet depuis les tribunes lors de la rencontre face au Real Madrid, disputée dimanche dernier.

La commission technique des arbitres avait reconnu que l'arbitre de la rencontre avait accordé à tort un penalty à Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, face au Racing.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », la sanction fait suite à l'incident survenu après que l'arbitre José Luis Munuera Montero eut consulté l'assistance vidéo à l'arbitrage, afin de vérifier l'existence d'une main sur Tchouaméni dans la surface de réparation, avant de décider finalement de ne pas accorder de penalty.

L'arbitre a consigné l'incident du lancer de briquet dans son rapport officiel, précisant : « À la 78e minute, la première phase du protocole relatif au lancer d'objets a été activée, en raison du jet d'un briquet depuis les tribunes, qui est tombé près du deuxième arbitre assistant, sans le toucher. »

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Ce protocole consiste à adresser un avertissement via les haut-parleurs du stade.

La commission de discipline de la Fédération espagnole de football a infligé une amende au Racing Santander pour « trouble à l'ordre durant le match de nature mineure », la sanction étant appliquée au seuil minimal du degré intermédiaire, compte tenu des circonstances entourant l'incident.

La commission s'est appuyée sur l'article 117 relatif au « trouble à l'ordre durant le match de nature mineure », qui dispose ce qui suit : « Lorsque, à l'occasion de la tenue d'un match, surviennent des faits relevant des cas définis à l'article 15 du présent règlement, et que l'organe disciplinaire les qualifie d'infractions mineures, le club responsable est sanctionné d'une amende pouvant atteindre 602 euros. »

En conséquence, l'amende infligée au Racing Santander s'est élevée à 301 euros.

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