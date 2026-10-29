Le débat a été relancé au sein du Barça au sujet de la nécessité de renforcer la ligne défensive lors du prochain mercato hivernal, après les défaites de l'équipe face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Les blessures qui ont frappé le club catalan au cours des dernières semaines ont lancé une alerte sérieuse, après avoir concédé deux défaites face au Real Madrid et au Paris Saint-Germain.

Le journal Sport a rapporté que le Barça recherche un défenseur central capable d'apporter un plus immédiat lors du mercato hivernal de janvier, tout en suivant des défenseurs sur le marché européen dotés d'un potentiel prometteur pour l'avenir.

L'entraîneur allemand Hansi Flick prendra la décision finale, mais le directeur sportif Deco travaille déjà sur ce dossier.

Le plan du Barça lors de l'été dernier était déterminé par la priorité fixée par Flick, qui souhaitait reconstruire entièrement la ligne offensive. L'entraîneur allemand voulait recruter des joueurs capables de faire la différence et d'apporter du dynamisme à l'équipe, et surtout de la vitesse dans les postes offensifs, et le club a œuvré pour répondre à ces exigences.

Le club a dépensé une somme importante pour recruter Anthony Gordon et s'est attaché les services de Karim Adeyemi comme une opportunité disponible sur le marché des transferts. Il a également tenté jusqu'aux derniers instants de recruter Julián Álvarez, avant de finir par s'attacher les services de Gabriel Jesus. Les efforts financiers consentis ont été considérables, et c'est pourquoi l'option de renforcer le poste de défenseur central a été écartée, malgré le départ de Ronald Araújo à Liverpool.

Au cours de la première phase de la saison en cours, il est apparu que l'équipe ne souffrait d'aucun problème notable au niveau de la ligne offensive ou du milieu de terrain concernant la rotation des joueurs, mais la situation en défense connaît un trouble manifeste.

Il est certain que la malchance a joué un rôle dans la concomitance des blessures de joueurs tels qu'Andreas Christensen, Jules Koundé et Eric García, et désormais Marc Bernal, mais la réalité laisse présager d'éventuels problèmes au poste de défenseur central.

Deco avait déjà identifié ce problème durant l'été, et c'est pourquoi il avait pris des contacts et tenté de recruter Alessandro Bastoni, le défenseur de l'Inter Milan. Mais le coût de l'opération, en plus des doutes quant à sa capacité à s'adapter au style défensif du Barça, fondé sur la prise de risque, ont poussé le club à écarter son recrutement au début du mercato estival.

Aujourd'hui, le Barça suit de près plusieurs facteurs qui l'aideront à prendre la décision finale, l'un d'eux étant l'évolution de l'état de Christensen. Flick avait accepté de prolonger le contrat du défenseur danois de deux années supplémentaires, en raison de son admiration pour ses capacités et son professionnalisme, mais le joueur a de nouveau souffert de problèmes physiques et a passé une grande partie du début de saison loin des terrains.

Il semble que l'état de Christensen s'améliore nettement, mais la direction du club catalan gère son retour avec une grande prudence et veillera à le ménager autant que possible jusqu'à la fin de la saison, ce qui signifie qu'il fera l'objet d'une rotation fréquente et ne jouera pas en continu. Quant au deuxième facteur, il s'agit de la marge extrêmement limitée dont dispose le Barça au niveau du plafond salarial pour conclure une opération en janvier. Le club dispose de fonds lui permettant d'enregistrer un joueur, mais il n'a pas de quoi recruter un joueur du plus haut niveau.

Cet obstacle impose d'importantes restrictions aux mouvements du club, car le mercato hivernal est complexe et les opportunités disponibles sont rares à l'heure actuelle, bien que le Barça étudie certains noms qui pourraient convenir tant sur le plan sportif que financier.

C'est là qu'apparaît le troisième facteur décisif : si le Barça parvient à vendre l'un des joueurs qui n'obtiennent pas suffisamment de temps de jeu, la situation changera radicalement. La décision finale n'a pas encore été prise, mais la direction sportive travaille dans le but de donner la priorité au recrutement d'un défenseur central capable d'apporter un plus immédiat.

Il existe des options de la catégorie supérieure, mais le club écoute également les offres qui lui sont présentées, lesquelles pourraient révéler des opérations exceptionnelles difficiles à laisser passer si l'occasion appropriée se présente durant le mercato hivernal de janvier.

Le Barça ne recrutera aucun joueur à moins qu'il ne soit réellement capable de relever la qualité de l'effectif et qu'il ait une chance de rivaliser pour une place de titulaire dans l'équipe.

Il existe une autre voie ouverte, qui consiste à recruter des joueurs prometteurs pour l'avenir, dans le cadre d'opérations stratégiques difficiles à réaliser durant le mercato hivernal. Dans ce cadre, le Barça suit des joueurs tels que Finn Jeltsch, le défenseur de Stuttgart, et Castello Lukeba, le défenseur de Leipzig.

Ces opérations nécessitent d'investir des sommes importantes et constituent par ailleurs des paris à long terme, ce qui rend leur réalisation plus appropriée durant l'été, afin que ces joueurs puissent s'adapter à l'équipe sereinement et dans de meilleures conditions.

Flick est extrêmement satisfait du duo Pau Cubarsí et Gerard Martín au poste de défenseur central, mais l'équipe ne dispose actuellement d'aucune doublure pour eux, et les deux joueurs supportent une lourde charge en raison du nombre de minutes qu'ils disputent.

Christensen devrait faire son retour en novembre, tandis qu'Eric García joue davantage au poste de latéral qu'en défense centrale.

La direction sportive est consciente qu'une action est devenue nécessaire, tandis que Flick étudie la question et penche pour la conclusion d'une opération si cela est possible, à condition de trouver un joueur qui fasse l'unanimité des parties concernées au sein du club.