Partager Suivez GOAL sur Google

Un partenariat idéal

Publicité

Un nom espagnol de renom est entré dans le viseur du Barça, dans un contexte qui pourrait faire de son recrutement une priorité pour le club catalan lors des prochaines périodes de transferts.

Le quotidien espagnol Sporta révélé que Pedro Porro, latéral de Tottenham, pourrait figurer parmi les noms sérieusement étudiés par Barcelone, lui qui souhaite quitter la Premier League et envisage un retour sur les pelouses espagnoles, bien qu'il soit lié au club londonien par un contrat courant jusqu'en juin 2031.





Yamal, la clé du dossier ?

L'intérêt de Barcelone pour Porro remet en lumière les informations publiées par le journal espagnol El Nacional en août dernier, au sujet de la conviction de Lamine Yamal selon laquelle le latéral espagnol représente le recrutement idéal pour l'équipe, devançant dans ses priorités des noms du calibre de Rodri et Julian Alvarez.

Publicité Publicité

Selon ce précédent rapport, Yamal a noué une complicité remarquable avec Porro lors du titre remporté avec la sélection espagnole au dernier Mondial, après avoir constaté sa capacité à lire ses déplacements, qu'il s'agisse de projections sur le flanc droit, d'appels dans la profondeur ou de replis pour aider à la construction du jeu.

Related Topics

Prochains matchs TOT Premier League 15:00 COV

La star du Barça estime que la présence d'un joueur doté de telles caractéristiques pourrait lui offrir davantage d'espaces pour s'exprimer et alléger le marquage défensif dont il fait l'objet, grâce à la capacité du latéral à créer la supériorité numérique et à apporter un soutien offensif constant.

Le recrutement de Porro pourrait également fournir à l'entraîneur Hansi Flick des solutions supplémentaires sur le côté droit, d'autant que Jules Koundé, malgré ses qualités défensives, ne présente pas les mêmes caractéristiques offensives que le latéral de Tottenham.









Publicité

Koundé et Baldé, les clés de l'opération

Mais le chemin vers la conclusion de l'opération ne sera pas simple, Sport ayant précisé que la direction de Barcelone ne prévoit pas d'investir une somme importante pour renforcer les postes de latéraux avant de régler certains dossiers liés à l'effectif actuel.

Publicité

Les noms de Jules Koundé et Alejandro Baldé figurent parmi les éléments susceptibles d'influer sur les mouvements du club, puisque le départ de Koundé ouvrirait directement la voie au recrutement de Porro pour occuper le couloir droit, tandis que la vente de Baldé pourrait dégager des ressources financières contribuant au financement de l'opération, avec la nécessité de réorganiser les options défensives.

Le principal obstacle reste la position de Tottenham, qui a prolongé le contrat de Porro jusqu'en 2031 et ne subit aucune pression contractuelle pour se séparer de l'un de ses éléments importants, ce qui signifie que Barcelone pourrait devoir présenter une offre financière considérable pour convaincre le club anglais d'accepter son départ.

Publicité

Sport a confirmé que Barcelone n'a pas encore formulé d'offre officielle, mais surveille la situation du joueur, tout en étudiant parallèlement d'autres pistes, parmi lesquelles Iván Fresneda, latéral du Sporting Portugal.

À lire aussi :

Comparé à une statue de cire : l'entraîneur de l'Ajax défend ter Stegen



