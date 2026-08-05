Le Real Madrid attend la réponse de sa star brésilienne, Vinicius Junior, à l'offre améliorée qu'il lui a présentée pour prolonger son contrat, alors qu'Arsenal s'intéresse au joueur au cas où les négociations échoueraient.

Selon le journal britannique « Daily Mail », le Real Madrid a présenté à sa star une offre améliorée, dont la valeur dépasse 19 millions de livres sterling par an.

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De son côté, l'entraîneur du club merengue, José Mourinho, a affirmé que le joueur âgé de 26 ans représente une pièce essentielle de son projet sportif, ce qui a renforcé la confiance du Real Madrid quant à la possibilité de conserver Vinicius.

Malgré cette confiance, le Brésilien a alimenté davantage les spéculations après avoir supprimé tout le contenu de son compte sur « Instagram », ce mercredi soir.

Cette démarche, bien qu'elle ne soit pas inhabituelle dans le monde du football et qu'elle se prête à différentes interprétations, est souvent perçue comme un signe de l'insatisfaction du joueur vis-à-vis de sa situation dans son club actuel.

Dans le même temps, Arsenal continue de surveiller l'évolution de la situation, dans l'espoir de profiter d'un éventuel échec des négociations pour la prolongation.

Malgré cela, les rapports indiquent que le Real Madrid est devenu plus optimiste quant à sa capacité à repousser l'intérêt d'Arsenal, notamment après le soutien clair de Mourinho au maintien du joueur.

En revanche, l'entraîneur Mikel Arteta s'est montré optimiste sur la possibilité de conclure d'autres transferts, après qu'Arsenal a recruté le Grec Christos Tzolis, en provenance du Club Bruges pour 34 millions de livres sterling.