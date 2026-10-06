À cause de Michael Olise : Rayan Cherki explose de colère et répond aux rumeurs

Rayan Cherki ne s'est pas contenté de briller lors de ses débuts sous le maillot de l'équipe de France : il a profité de sa prestation étincelante face à la Belgique pour adresser un message clair à ses détracteurs, rejetant ce qu'il a qualifié de rapports inexacts qui ont tenté de dépeindre un différend entre lui et son coéquipier Michael Olise.

Cherki a participé à la victoire spectaculaire de l'équipe de France contre la Belgique sur le score de 4-1, après que les Bleus ont renversé leur retard pour s'imposer largement, dans un match marqué par la performance d'Olise, de Doué et de Cherki, qui s'est illustré de manière remarquable et a laissé son empreinte aux différents moments de la rencontre.

Cherki avait répondu avec colère sur ses comptes des réseaux sociaux à un article du journal L'Équipe qui évoquait des tensions entre lui et Olise, écrivant avec ironie : « Encore une calomnie. Quelle belle inspiration ».

Mais la prestation livrée par les deux joueurs sur le terrain a rapidement démenti ces informations, avant que Cherki ne confirme lui-même la fausseté de ce récit lors de son intervention sur la chaîne TF1 après le match.

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Cherki a déclaré en souriant : « Contrairement à ce que certains pourraient dire, je vais commencer à modérer mes réactions. Il ne faut pas écouter tout ce qui se dit dans la presse sur les joueurs ».

La star de l'équipe de France a salué l'état d'esprit qui unit les joueurs du groupe, affirmant que l'harmonie entre eux est plus grande que ce qui apparaît aux yeux du public.









Il a déclaré : « Nous avons une cohésion exceptionnelle en tant qu'équipe. J'ai rarement vu un groupe jouer avec une telle harmonie, du premier au dernier joueur, et du premier au dernier membre du staff technique. C'est quelque chose de formidable, et vous pouvez le ressentir sur le terrain ».

Cherki a également révélé une évolution importante dans son rôle avec l'équipe de France, expliquant que ce qu'on attend de lui n'est plus seulement de montrer ses qualités individuelles, mais de livrer une performance aboutie et plus régulière.

Il a ajouté : « Vous avez parlé de mes qualités de dribble et de passe, mais je suis désormais dans une situation qui m'oblige à livrer des matchs complets et propres. Les vrais connaisseurs de football le comprennent, et ceux qui pensent le contraire n'y comprennent rien ».

Il a poursuivi : « J'ai appris à jouer à un nouveau poste, et je dois livrer des matchs propres et constants. C'est un poste que je préfère, et avec le temps, vous verrez que cela deviendra plus facile ».

Ainsi, les débuts de Cherki avec la France n'ont pas été qu'un commencement réussi : ils ont aussi porté un message clair à ses détracteurs, à savoir que le terrain est la réponse la plus forte à tout ce qui se dit en dehors de lui.