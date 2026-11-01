La Chine a mis sa menace à exécution, les matches du championnat espagnol ayant disparu des écrans de la télévision publique, une mesure qui touche le Real Madrid et sa star française Kylian Mbappé.

La chaîne de télévision publique chinoise (CCTV) n'a diffusé, hier samedi, aucun match du championnat espagnol, après avoir suspendu la retransmission de ses rencontres depuis lundi dernier, sur fond de déclarations de Kylian Mbappé au sujet d'une image satirique associée au dirigeant chinois Mao Zedong, tandis que la plateforme Migu a continué de diffuser les matches.

Selon le journal espagnol « Marca », aucun des matches du championnat espagnol prévus vendredi et samedi (Villarreal et Espanyol, Levante et Atlético de Madrid, Rayo Vallecano et Celta de Vigo, Real Betis et Málaga, Barcelone et Alavés) n'est apparu sur les chaînes du réseau, et aucun ne figurait non plus dans sa grille officielle de programmes.

La liste des matches du réseau était également dépourvue des rencontres prévues dimanche soir et dans la nuit de lundi à l'heure locale, à savoir Getafe et Séville, Racing Santander et Real Madrid, Elche et Valence, Athletic Bilbao et Real Sociedad, ainsi que le match de lundi opposant le Deportivo La Corogne à Osasuna.

Prochains matchs SAN LaLiga 10:15 RMA Regarder

L'application du réseau sur téléphone mobile conserve encore certains matches des journées antérieures à la décision de suspension, le dernier en date étant la rencontre entre le Celta de Vigo et le Real Betis, le dimanche 25 octobre.

Selon l'historique de la plateforme, la chaîne de télévision publique chinoise avait l'habitude de retransmettre un ou deux matches par journée, mais aucune rencontre disputée par le Real Madrid au cours de la saison actuelle ou de la saison 2025-2026 n'apparaît dans ses archives, d'après ce qu'a relevé l'agence de presse espagnole.

Le Real Madrid disparaît de la plateforme Migu

À l'inverse, la plateforme de diffusion numérique Migu, partenaire numérique exclusif du championnat espagnol en Chine depuis le début de la saison actuelle et jusqu'à la saison 2029-2030, a maintenu sa grille de diffusion des matches du week-end de manière quasi complète.

Il semble que la seule exception concerne le retrait du match entre le Racing Santander et le Real Madrid, qui n'est toujours pas apparu dans la grille de diffusion.

La plateforme Migu ne propose par ailleurs aucun match du Real Madrid des journées antérieures au déclenchement de la crise, d'après ce qu'a vérifié l'agence de presse espagnole.

En consultant les matches des mois d'août et de septembre, le club madrilène n'apparaît pas dans la liste, alors que les résultats des autres rencontres restent disponibles, de même que leurs résumés ou la possibilité de visionner les rencontres dans leur intégralité.

Des utilisateurs ont signalé, sur les réseaux sociaux, dès le début de la crise, que la plateforme avait supprimé les séquences des buts de Mbappé lors du dernier Clásico entre le Real Madrid et Barcelone.

Les détails de la crise

La crise a débuté lorsque Mbappé a déclaré, au cours d'un entretien avec la presse, que l'une de ses images satiriques préférées montrait son visage incrusté sur une photo d'un « dirigeant chinois », sans citer explicitement le nom de Mao Zedong, bien que l'image de ce dernier apparaisse dans le montage.

Les déclarations de la star française, mardi, ont conduit plusieurs entreprises chinoises à mettre fin à leurs accords commerciaux, ainsi qu'à la décision de la télévision publique chinoise de suspendre la diffusion des matches du championnat espagnol et des rencontres liées à l'attaquant français, en plus de l'arrêt de la diffusion de ses publicités.

Mbappé a présenté ses excuses en français, en chinois et en anglais, tandis que la Ligue du championnat espagnol a exprimé ses regrets face à ce qui s'est produit, et que son président Javier Tebas a adressé un message au groupe de médias chinois (CMG), responsable de la chaîne de télévision publique.

L'institution médiatique publique a annoncé, mercredi, avoir reçu par l'intermédiaire de la Ligue du championnat espagnol un message dans lequel le club s'est joint aux excuses et a exprimé son respect pour la Chine, mais elle n'a pas précisé si elle jugeait ce message suffisant, et n'a pas non plus annoncé la date de reprise de la diffusion des matches.

De même, le ministère chinois des Affaires étrangères a, à ce moment-là, évité de clarifier le sort des mesures prises à l'encontre du joueur et de la Ligue.