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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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À cause de Mbappé : France Football provoque le mécontentement du Paris Saint-Germain

Ballon d'Or
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
F. Ruiz
Real Madrid
Paris Saint-Germain
France
Géorgie
Espagne

La compétition fait rage : qui sera sacré du Ballon d'or ?

La concurrence pour le Ballon d'Or 2026 s'intensifie à l'approche de l'annonce du vainqueur, prévue au mois d'octobre prochain, chaque candidat s'accrochant à ses chances et avançant les arguments qui justifient son droit à décrocher la plus prestigieuse distinction individuelle du monde du football.

La rivalité ne se limite pas aux seuls joueurs, puisque les clubs ont eux aussi commencé à soutenir leurs candidats. Ainsi, le Real Madrid se tient derrière Kylian Mbappé, tandis que le Barça soutient sa star Lamine Yamal ; le Bayern Munich appuie son attaquant Harry Kane, alors que le Paris Saint-Germain soutient le duo Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Avec l'exacerbation de cette lutte, certains clubs ont commencé à adresser des critiques aux médias, qu'ils estiment ne pas traiter tous les candidats avec la même neutralité, notamment en raison des différences dans la couverture médiatique de chaque joueur et de l'espace qui lui est accordé sur les différentes plateformes.

Dans ce contexte, le Paris Saint-Germain a autorisé le magazine « France Football », responsable de l'attribution du trophée, à réaliser une interview avec le trio Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, dans le cadre de la couverture consacrée aux candidats au Ballon d'Or, avant que la situation n'évolue après la parution du numéro.

Selon ce qu'a rapporté le réseau « Foot Mercato », d'après le journal français « Le Parisien », les dirigeants du club parisien n'étaient pas satisfaits après avoir découvert que Kylian Mbappé, l'actuel joueur du Real Madrid, était le plus mis en avant dans le contenu du magazine, bien que celui-ci ait réalisé des interviews avec 3 joueurs de Paris.

Cela a entraîné un mécontentement au sein du Paris Saint-Germain, avec des critiques adressées à France Football, l'organisme qui gère le Ballon d'Or, dans un contexte de forte concurrence entre Dembélé et Kvaratskhelia d'un côté, et Mbappé et le reste des candidats de l'autre. L'atmosphère entourant le trophée s'échauffe ainsi davantage avant l'annonce du vainqueur, le 26 octobre prochain, dans la capitale anglaise, Londres.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora.



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