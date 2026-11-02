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Abdelmawgood Samir
Traduit par

À cause d'un coup de pied de Mbappé : un joueur du Racing adresse une « insulte » à l'arbitre

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Espagne

Qu'a-t-il dit ?

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La défaite face au Real Madrid a provoqué un vif mécontentement au sein du Racing Santander, après que la rencontre entre les deux équipes s'est soldée par une victoire du club madrilène sur le score de trois buts à zéro, dans un contexte de protestations des joueurs cantabriques contre certaines décisions arbitrales, au premier rang desquelles le penalty accordé en faveur de Kylian Mbappé et l'absence d'intervention de l'assistance vidéo pour le revoir.

Iñigo Vicente a été l'un des principaux porte-voix de la colère du Racing, après avoir quitté le terrain à la 82e minute, à la suite de la décision de son entraîneur José Alberto López de le remplacer par Juliasvili.

Le joueur n'a pas caché son mécontentement en sortant, puisqu'il s'est tourné vers le quatrième arbitre et lui a adressé une phrase pleine de colère, captée par les caméras de la chaîne « DAZN », dans laquelle il a déclaré : « Mon Dieu, tu as deux testicules de moins ! », une expression qui signifie dans la culture espagnole qu'il est « dépourvu de courage et lâche », une scène qui a reflété l'état de tension qui a régné sur les joueurs du Racing lors des dernières minutes.

Les racines de cette colère remontent à l'action sur laquelle Mbappé a obtenu un penalty, après avoir reçu le ballon dans la surface de réparation et tenté de se retourner en direction du but, avant de sentir un contact de Prati sur son torse.

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L'arbitre a estimé que le contact justifiait l'octroi d'un penalty, une décision qui a été accueillie par de vives protestations de la part des joueurs de l'équipe locale.

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