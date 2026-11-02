À 50 ans, le père de Jude Bellingham inscrit un septuplé historique

Mark Bellingham, père de la star anglaise Jude Bellingham, a attiré tous les regards après avoir inscrit sept buts lors de ses débuts avec la sélection d'Angleterre des vétérans de plus de 50 ans, bouclant ainsi un week-end exceptionnel pour la famille, marqué également par les prestations remarquables de ses fils Jude et Jobe.

Mark, 50 ans, a évolué en pointe lors de la confrontation face à la sélection de la République d'Irlande, disputée samedi dernier dans le Cambridgeshire. Il a marqué six buts durant la première mi-temps, avant d'en ajouter un autre et de délivrer une passe décisive en seconde période, contribuant à la victoire de l'Angleterre sur le score de 13-1.

Ce match constituait la première apparition de Mark sous le maillot de la sélection d'Angleterre, après avoir reçu sa première convocation pour représenter les Three Lions, malgré une longue carrière dans le football non professionnel, au cours de laquelle il a joué pour 22 clubs en l'espace de 17 ans, dont Leamington et Bromsgrove Sporting. Il a également porté les maillots de Cheltenham Town et de Newport County à la fin des années 1990.

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Mark avait pris sa retraite du football en 2019, mais il a continué à participer aux tournois de vétérans, avant de décider de revenir sur les terrains pour affronter l'Irlande.

Sa performance est venue parachever un week-end remarquable pour la famille Bellingham, après que Jude a inscrit son cinquantième but avec le Real Madrid lors de la victoire 3-0 contre le Racing Santander, tandis que son frère cadet Jobe a livré une prestation de haut niveau avec le Borussia Dortmund face au Bayern Munich, lors du match qui s'est soldé par un nul 2-2, selon le journal Mirror.

Jobe a reçu les éloges de plusieurs analystes, qui ont estimé qu'il avait livré sa meilleure prestation avec Dortmund depuis son transfert en Allemagne il y a 15 mois, mais il n'a pas réussi à marquer, l'arbitre ayant annulé sa tentative en raison d'une faute commise par son coéquipier Carney Chukwuemeka.

Jude et Jobe avaient déjà salué le rôle de leur père dans leur accompagnement durant les débuts de leur carrière footballistique dans la ville de Birmingham, Mark ayant été présent tout au long de leur parcours jusqu'à ce qu'ils atteignent les plus hauts niveaux du jeu.

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