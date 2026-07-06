À 40 ans, le héros de la Coupe du monde Vozinha pourrait encore signer un transfert retentissant

Selon le journal portugais Record, Inter Miami s’intéresserait de près à Vozinha. Le gardien de but de quarante ans est actuellement libre de tout contrat.

Le héros cap-verdien du Mondial, auteur de plusieurs arrêts décisifs lors du match nul 0-0 face à l’Espagne, suscite un vif intérêt.

Le gardien, qui totalise 92 sélections, est apprécié par le club de David Beckham. Bien qu’aucune offre ne soit encore officielle, un accord pourrait être trouvé rapidement.

L’international cap-verdien est libre de tout contrat depuis son départ du club portugais de Chaves et peut donc s’engager où il le souhaite.

Si le transfert se concrétise, il évoluera aux côtés de Casemiro, Luis Suárez, Jordi Alba et Lionel Messi. C’est d’ailleurs contre ce dernier qu’il a joué vendredi dernier lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Lors de cette rencontre, il a de nouveau brillé par ses arrêts, sans pouvoir empêcher la défaite 3-2 après 120 minutes de jeu.

En quelques jours, son nombre d’abonnés sur Instagram est passé de 25 000 à plus de 25 millions.