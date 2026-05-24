À 18 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde, l’Iran prend une décision radicale

L'équipe nationale iranienne de football ne séjournera pas aux États-Unis cet été, a annoncé Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne de football.

Initialement prévu à Tucson (États-Unis), le camp de base a finalement été délocalisé à Tijuana (Mexique).

Selon lui, plusieurs facteurs expliquent ce choix : « Tijuana est proche de l’océan Pacifique et se situe à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Le temps de trajet total entre notre lieu de séjour et les stades de Los Angeles n’est que de 55 minutes », explique-t-il.

Les relations tendues entre les États-Unis et l’Iran ont également pesé dans la balance, tandis que l’obtention de visas pour les joueurs iraniens s’avère plus aisée au Mexique : à ce jour, aucun membre de la sélection n’est encore en possession d’un visa.

Si Taj affirme avoir déjà obtenu cette approbation, la confirmation officielle de la FIFA est toujours attendue.

Auparavant, la FIFA avait rejeté la demande iranienne de jouer ses matchs de groupe au Mexique. L’équipe devra donc se rendre à Los Angeles pour affronter la Belgique et la Nouvelle-Zélande. Le match dit « de la fierté » entre l’Égypte et l’Iran se tiendra à Seattle.