Leny Yoro ne s'attendait pas à ce que sa chance en sélection arrive aussi vite, mais la blessure d'Ibrahima Konaté a ouvert au défenseur de Manchester United une porte que Zinédine Zidane n'a pas hésité à ouvrir en grand. Et alors que sa convocation en équipe de France constituait déjà une surprise en soi, sa titularisation face à la Belgique s'est transformée en véritable test qui s'est conclu par un message fort : « Yoro est prêt pour le niveau international ».

Yoro figurait parmi les surprises de la dernière liste de Zidane, après avoir été convoqué pour la première fois en équipe première, avant de passer du statut de remplaçant de dernière minute à celui de titulaire en raison de la blessure de Konaté. Zidane a décidé de lui accorder directement sa confiance, en l'alignant aux côtés de Maxence Lacroix face à la Belgique au Stade de France.

La mission n'était absolument pas facile, surtout face à une attaque menée par Romelu Lukaku, et dans un match d'une grande importance dans la course à la première place du groupe. Mais le jeune défenseur n'a montré aucune appréhension et a livré l'une de ses prestations les plus abouties depuis le début de sa carrière internationale.

Yoro a fait preuve d'une solidité remarquable tout au long de la rencontre et a réussi à remporter l'ensemble de ses neuf duels, dont cinq duels aériens, confirmant sa capacité à gérer la puissance physique et la vitesse au plus haut niveau de la compétition.

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Son éclat ne s'est pas limité à l'aspect défensif, puisque la précision de ses passes a atteint 93 %, avec un taux de réussite de 89 % dans le dernier tiers offensif, démontrant sa capacité à construire le jeu et à faire progresser le ballon sans prise de risque inconsidérée.

Et bien que la France ait été contrainte de courir après le score pendant la majeure partie du match, Yoro a conservé sa concentration jusqu'au bout, avant que l'équipe de France ne renverse la rencontre dans les dernières minutes et ne la termine par une large victoire 4-1.









Yoro a déclaré après la rencontre : « Je ne pense pas que j'aurais pu rêver de mieux. Un match à domicile, avec ma famille, et contre la Belgique. C'était un match magnifique. J'ai eu l'occasion de jouer après la blessure d'Ibrahima, et je devais rester prêt. Je pense que nous avons disputé un stage de préparation très réussi, et il y a beaucoup de points positifs. »

De son côté, Zidane a fait l'éloge du jeune défenseur, soulignant que la blessure de Konaté avait poussé le staff technique à réagir rapidement. Il a déclaré : « Il y a beaucoup de joueurs à ce poste, et quand nous avons perdu Ibrahima Konaté, nous avons immédiatement voulu lancer Leny. Je suis content pour lui, car il a livré un match magnifique et a parfaitement rempli son rôle. »

Pour sa première apparition avec l'équipe première, Yoro ne s'est pas contenté de réussir son examen, il s'est présenté comme une véritable option dans les plans de Zidane, confirmant que sa convocation n'était pas qu'une simple récompense pour un jeune talent.

Et le plus important est que cette apparition est survenue à un moment où la Côte d'Ivoire espérait encore le convaincre de représenter les Éléphants, faisant de la soirée du Stade de France une annonce précoce de l'émergence d'un nouveau talent français qui pourrait avoir un grand avenir avec les Bleus.