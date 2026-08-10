9 changements : le Real Madrid dévoile les numéros de maillot de ses joueurs pour la nouvelle saison

Le Real Madrid a officiellement dévoilé les numéros de maillot de ses joueurs pour la saison 2026-2027, marqués par 9 changements par rapport à la saison passée, dont l'attribution de numéros dans l'équipe première aux deux jeunes Carlos Espí et Yan Diomandé, alors qu'ils auraient pu être enregistrés avec l'équipe réserve, puisqu'ils ont moins de 23 ans.

Selon le communiqué officiel du club madrilène, l'attaquant espagnol Espí portera le numéro 19, jusque-là porté par Dani Ceballos, tandis que l'Ivoirien Diomandé arborera le numéro 25, une décision qui traduit la confiance de la direction technique dans les qualités de ce jeune duo.

Les nouveaux joueurs récupèrent leurs numéros

Les nouveaux joueurs qui ont rejoint les rangs du club madrilène lors du mercato estival ont obtenu leurs numéros officiels : le Français Ibrahima Konaté portera le numéro 16 qui appartenait à Gonzalo, tandis que l'Espagnol Marc Cucurella a hérité du numéro 17 libéré par Marco Asensio. Le Portugais Bernardo Silva portera quant à lui le numéro 20 laissé par Fran García, et le Néerlandais Denzel Dumfries a obtenu le numéro 24 porté l'an dernier par Sergio Huesen.

Des changements en interne

Au-delà des nouvelles recrues, 3 joueurs ont modifié leurs numéros pour cette nouvelle saison : Asensio a récupéré le numéro 2 de Dani Carvajal, désormais retraité, tandis que le défenseur hispano-néerlandais Huesen est passé au numéro 4 que portait l'Autrichien David Alaba. De son côté, le milieu de terrain Thiago Pitarch a conservé le numéro 27 de l'équipe réserve.

Pour sa part, le Brésilien Endrick, qui a évolué en prêt lors de la seconde partie de la saison passée à l'Olympique Lyonnais, portera de nouveau le numéro 9, en signe de son retour complet au sein de l'effectif madrilène.

Aucune marge pour de nouvelles recrues

Avec l'ensemble des numéros de l'équipe première désormais épuisés, le Real Madrid devra, s'il décide de recruter un nouveau joueur avant la fermeture du mercato estival, se séparer de l'un de ses joueurs actuels afin de libérer un numéro pour le nouvel arrivant.

L'option d'enregistrer Carlos Espí ou Yan Diomandé, tous deux âgés de moins de 23 ans, avec l'équipe réserve du Castilla a été écartée après l'annonce officielle des nouveaux numéros.

Le coup d'envoi de la nouvelle saison

Le club madrilène se prépare à disputer son premier match en Liga face à l'Espanyol samedi prochain, le 22 août, pour le lancement d'une nouvelle saison au cours de laquelle le club madrilène ambitionne de défendre ses titres nationaux et continentaux avec un effectif renforcé par de nouvelles stars et de jeunes talents prometteurs.

La liste complète des numéros du Real Madrid

Gardiens de but : Courtois (1), Lunin (13)

Défense : Asensio (2), Militão (3), Huesen (4), Trent Alexander-Arnold (12), Konaté (16), Cucurella (17), Carreras (18), Rüdiger (22), Mendy (23), Dumfries (24).

Milieu : Bellingham (5), Camavinga (6), Valverde (8), Tchouaméni (14), Arda Güler (15), Bernardo Silva (20), Thiago (27).

Attaque : Vinícius Júnior (7), Endrick (9), Mbappé (10), Rodrygo (11), Espí (19), Brahim Díaz (21), Yan Diomandé (25).