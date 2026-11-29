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Il n'a fallu que 85 secondes à Lamine Yamal pour célébrer son retour dans le onze de départ du Barça de la meilleure des manières, en ouvrant très tôt le score face au Deportivo La Corogne, ce dimanche au stade du Riazor, lors de la 14e journée de Liga, offrant au club catalan un départ idéal dans une rencontre capitale pour la course au titre.

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Le but du jeune prodige ajoute un nouveau chapitre à son éclosion sous le maillot du Barça. Profitant de son intelligence dans ses déplacements dans la surface, il a marqué d'une belle manière qui a déjoué les plans des locaux, au moment idéal pour le club catalan, entré sur la pelouse avec l'idée de profiter du faux pas de son rival historique, le Real Madrid, pour creuser l'écart en tête du classement.

Le retour de Yamal n'a pas été le seul fait marquant de ce début de rencontre : sa présence a aussi rassuré quant à son état physique, lui qui avait manqué le dernier match européen face à Sabah en raison d'une gêne à la cheville droite, avant de retrouver la forme et d'obtenir le feu vert pour réintégrer les plans de l'entraîneur allemand Hansi Flick.

Lamine Yamal s'est rapidement imposé dans le match en ouvrant le score dès la 2e minute, plus précisément après seulement 85 secondes de jeu, profitant d'une action intelligente de Dani Olmo dans la surface. Il a ainsi donné très tôt l'avantage au Barça et douché les supporters du Deportivo au Riazor.

Ce but n'a pas seulement offert un départ canon au Barça, il revêt aussi une valeur statistique particulière pour Yamal. Comme l'a révélé le compte spécialisé dans les statistiques « Mister Chip », le joueur a inscrit le but le plus rapide de sa carrière en Liga, lui qui n'a eu besoin que de 85 secondes pour faire trembler les filets.

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Le précédent record personnel du jeune prodige était de 5 minutes et 9 secondes, lors de la victoire 5-0 du Barça contre Valence en septembre 2026, avant que Yamal ne l'efface grâce à son but précoce face au Deportivo.

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Deportivo : encaisser tôt tourne au cauchemar

Les curiosités statistiques ne s'arrêtent pas au record personnel de Lamine Yamal : le compte « Mister Chip » a également mis en lumière les difficultés du Deportivo La Corogne, qui encaisse régulièrement des buts dans les premières minutes de ses matchs.

L'équipe a concédé un but dans les 90 premières secondes pour le deuxième match consécutif, après avoir été surprise face à Alavés au bout de 83 secondes, lors de la rencontre perdue 1-3 le 21 novembre 2026, sur un but d'Ángel Pérez.

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Le scénario s'est répété face au Barça, Yamal n'ayant eu besoin que de 85 secondes pour ouvrir le score. Le Deportivo se retrouve ainsi face à un problème récurrent dans ses entames de match, après avoir encaissé deux buts précoces en deux rencontres consécutives.

Flick retrouve son arme offensive après les inquiétudes

Le retour de Lamine Yamal dans le onze de départ représente un coup de pouce important pour Hansi Flick, d'autant que le technicien allemand avait préféré ne pas prendre de risque avec le joueur lors du match contre Sabah en Ligue des champions, en raison d'une gêne ressentie à la cheville droite.

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Une fois le problème réglé et sa forme retrouvée, Yamal a repris les commandes du couloir droit, offrant au Barça l'une de ses principales armes offensives grâce à sa capacité à dribbler, à créer des occasions et à multiplier les déplacements décisifs dans le dernier tiers du terrain.

Flick compte sur le potentiel du jeune joueur pour faire la différence dans les matchs qui exigent des solutions individuelles, notamment face aux équipes qui reculent et ferment les espaces, ce qui fait de sa présence dans le onze de départ un élément important dans les plans du club catalan.

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Le cadeau du Real Madrid et l'occasion de prendre seul la tête

Le Barça a abordé la rencontre face au Deportivo avec une ambition claire : prendre les trois points, en profitant de la défaite du Real Madrid face au Deportivo Alavés (1-2), un résultat qui a ouvert la porte au club catalan pour creuser l'écart avec son rival historique dans la course à la tête de la Liga.

Le but précoce de Yamal ressemblait au meilleur départ possible pour atteindre cet objectif, puisqu'il a offert un avantage rapide au Barça et allégé la pression sur ses joueurs, dans une rencontre où l'équipe cherche à confirmer sa supériorité et à poursuivre sa série de résultats positifs.

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Le match revêt une importance supplémentaire pour les supporters barcelonais, puisqu'il s'agit de la première visite de l'équipe au Riazor depuis huit ans, et qu'il coïncide avec une date historique pour le club : le 127e anniversaire de sa fondation, le 29 novembre.

Ainsi, le retour de Lamine Yamal n'a pas été une simple apparition de plus après une absence forcée : il s'est accompagné d'un but record et d'un départ parfait, en ce jour où le Barça voulait célébrer son histoire, conforter son présent et adresser un message clair à ses concurrents dans la course à la Liga.