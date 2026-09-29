Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe d'Arabie saoudite, a décidé de modifier presque entièrement la composition de son équipe lors de la confrontation contre l'Irak dans le cadre de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 ».

L'Arabie saoudite affronte son homologue irakien, dans quelques instants, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

La formation de départ de l'Arabie saoudite a connu 8 changements par rapport à celle qui s'était imposée face à Oman sur le score de trois buts à zéro, samedi dernier, lors de la deuxième journée de la phase de groupes, et ce après que l'Arabie saoudite s'est officiellement qualifiée pour les demi-finales.

Donis a maintenu le gardien Mohammed Al-Owais, l'ailier Sultan Mandash et le latéral Mohammed Abou Al-Chamat, tout en changeant le reste des éléments, au premier rang desquels Firas Al-Buraikan, auteur de deux buts lors de la victoire contre Oman.

Le technicien grec a également décidé de modifier le dispositif offensif, en s'appuyant sur deux attaquants de pointe, Abdullah Al-Hamdan et Abdullah Al-Salem, épaulés par Sultan Mandash et Abou Al-Chamat.

L'Arabie saoudite aborde ce match en tête du groupe 1 avec 6 points, et s'est officiellement qualifiée pour les demi-finales, tandis que l'Irak occupe la deuxième place avec 4 points.

Un seul point suffit à l'Arabie saoudite pour prendre la tête du groupe 1, alors que l'Irak a besoin du même point pour assurer sa qualification, la victoire étant l'unique solution pour lui arracher la première place.

Voici la composition de l'équipe d'Arabie saoudite :

Gardien de but : Mohammed Al-Owais

Défense : Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Jihad Zikri - Zakaria Hawsawi

Milieu de terrain : Mohammed Abou Al-Chamat - Abdullah Al-Khaibari - Nasser Al-Dawsari - Sultan Mandash

Attaque : Abdullah Al-Hamdan - Abdullah Al-Salem