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La direction de l'AC Milan a mis sur la table une offre officielle d'environ 70 millions d'euros pour recruter le Brésilien Endrick, attaquant du Real Madrid, lors du prochain mercato d'hiver.

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Selon la radio espagnole Cadena SER, le club rossonero a déjà fait part au joueur de sa volonté de le recruter en janvier. S'il ne peut pas partir cet hiver, le club italien étudiera la possibilité de négocier avec lui lors du prochain mercato estival.

Cette démarche relance le dossier de l'avenir du jeune attaquant au sein du club madrilène, resté flou ces dernières semaines.

Le journaliste Alberto Cerruti, de La Gazzetta dello Sport, avait révélé la semaine dernière sur l'antenne de SER Deportivos l'intérêt sérieux de l'AC Milan pour le joueur brésilien, assurant qu'il ne s'agissait pas d'une simple rumeur de presse, mais d'une réelle volonté de la direction du club italien.

Le journaliste Antón Meana a confirmé les dernières évolutions, affirmant que l'offre de l'AC Milan est officielle et désormais sur la table, et que le club souhaite le recruter en janvier.

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Meana a expliqué avoir d'abord cru à une simple manœuvre habituelle de la presse transferts italienne, qui fait sans cesse la promotion de joueurs et les associe toujours à la Serie A. Mais il a reconnu que, franchement, il ne s'attendait pas à cette offre de l'AC Milan, et que l'intérêt, comme vous l'a dit Cerruti, est très sérieux : si c'est possible, le club veut recruter Endrick lors du mercato hivernal actuel.

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Le problème réside dans la position de l'entraîneur José Mourinho, qui a assuré compter sur le joueur et ne pas vouloir que le Real Madrid s'en sépare.

Mourinho estime que c'est une bonne chose d'avoir Endrick dans son équipe, car c'est un bon joueur, une bonne doublure pour Kylian Mbappé, et qu'il s'entraîne sérieusement avant chaque match.

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Le technicien portugais préfère le conserver, car il sait qu'aucun autre joueur ne pourra égaler ou surpasser le Brésilien dans son rôle au sein de l'équipe.

Les agents du joueur, eux, poussent dans une autre direction, à la recherche d'une plus grande chance d'être titulaire et de davantage de temps de jeu, ce dont il ne dispose pas actuellement compte tenu de la forte concurrence en attaque au Real Madrid.

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Les agents d'Endrick, qui lui sont proches, sont attendus à Madrid cette semaine ou en début de semaine prochaine pour discuter de l'avenir du jeune attaquant avec la direction du club.

« Je veux voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines. Je pense qu'Endrick ne partira pas, mais ses agents seront à Madrid pour discuter et étudier son avenir », a déclaré Meana.

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La décision finale revient au joueur lui-même : l'intérêt existe, ses agents poussent dans un sens, Mourinho dans l'autre. Endrick devra choisir entre rester au Real Madrid et se battre pour sa place sous les ordres de Mourinho, ou accepter l'énorme offre de l'AC Milan et chercher à tenir le premier rôle en Serie A.

Les prochains jours fixeront la destination de l'attaquant brésilien, devenu l'enjeu d'un nouveau bras de fer entre l'ambition de son club actuel et l'attrait d'une offre pouvant atteindre 70 millions d'euros.