Jules Koundé, le défenseur du Barça, n'est plus intransférable comme il l'était auparavant, lui qui est désormais relégué à un rôle secondaire sous la direction de Hansi Flick.

Koundé (27 ans) avait quitté Séville pour Barcelone à l'été 2022 contre 50 millions d'euros, et il est longtemps resté l'un des piliers de l'équipe.

Mais le rôle de Koundé a fortement reculé ces derniers temps : il n'a disputé que quatre matches en Liga cette saison, et il n'a pas participé aux trois dernières rencontres, restant sur le banc des remplaçants. Koundé n'a joué les 90 minutes en Liga que lors d'une seule rencontre, face au Rayo Vallecano, et il a également disputé un match entier en Ligue des champions contre Feyenoord.









Selon un rapport de Football Insider repris par le journal Bild, Liverpool songe à ce transfert, et il semble qu'environ 70 millions d'euros pourraient lui suffire pour le conclure, sachant qu'« il n'existe aucune négociation officielle pour le moment ».

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Le journal espagnol Sport a également affirmé que Barcelone ne vendra Koundé que contre une offre très élevée, alors qu'il était question auparavant d'un montant proche de 50 millions d'euros. Le défenseur français est lié au Barça par un contrat courant jusqu'en 2030.

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Koundé, un transfert adapté pour renforcer la défense de Liverpool

Liverpool cherche un latéral droit, surtout après l'absence probable de Conor Bradley jusqu'à l'année prochaine et les performances peu convaincantes de Jeremie Frimpong, sachant que Ronald Araujo, prêté par Barcelone, n'est pas un latéral droit classique.

Joe Gomez pourrait par ailleurs quitter les rangs de Liverpool cet été, tandis que Koundé est capable d'évoluer comme latéral droit ou comme défenseur central.

Mais Liverpool n'est pas le seul club anglais à surveiller Koundé : selon Sport, le joueur suscite également l'intérêt d'Arsenal, de Chelsea, de Manchester United et de Manchester City. Son nom a aussi été associé, de manière non officielle, au Bayern Munich.

Malgré cela, la situation de Koundé semble floue, puisque le même journal espagnol a affirmé qu'il pourrait envisager un changement d'air en janvier, tandis que d'autres informations indiquent qu'il a immédiatement repoussé l'approche de Liverpool et qu'il veut retrouver sa place de titulaire sous la direction de Flick.