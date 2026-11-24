Partager Suivez GOAL sur Google

Le Brésilien Gabriel Jesus est passé du statut de l'une des plus belles surprises du début de saison au FC Barcelone à celui de joueur au rôle très limité dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick. Son temps de jeu a nettement diminué ces dernières semaines, malgré des débuts remarquables devant le but depuis son arrivée au club catalan en provenance d'Arsenal lors du mercato estival, contre 10 millions d'euros.

Publicité

Jesus avait profité de l'absence de son compatriote Raphinha après la première trêve internationale et s'était montré convaincant sur le plan offensif. Mais le retour de ce dernier sur les terrains et la concurrence accrue aux postes offensifs ont nettement réduit les opportunités du Brésilien, qui s'est peu à peu éloigné du onze de départ, selon le quotidien catalan « Sport ».

Les chiffres de Jesus révèlent un paradoxe évident : il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en seulement 286 minutes en matchs officiels, entre la Liga et la Ligue des champions. Un bilan remarquable qui n'a toutefois pas suffi, jusqu'ici, à lui garantir une place fixe dans la rotation offensive de Flick.

Sa meilleure période remonte au mois d'octobre dernier, lorsque les pépins physiques de Raphinha lui ont ouvert les portes de la titularisation. Après avoir lancé son aventure en marquant deux buts en sortie de banc, il a été aligné d'entrée par Flick contre Getafe et le Real Betis, et a répondu à la confiance de son entraîneur en marquant lors de chacune de ces rencontres, contribuant ainsi à deux victoires de l'équipe.

Pourtant, malgré ces deux bonnes prestations, Jesus n'a disputé depuis que 60 minutes en six matchs : 12 minutes lors du Clasico face au Real Madrid, 28 contre Alavés et 20 face à Aston Villa.

Publicité Publicité

Plus frappant encore, il n'est pas du tout entré en jeu face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, ni lors des deux dernières journées de Liga contre l'Atlético de Madrid et Villarreal, malgré l'importance de ces trois rencontres et la qualité des adversaires.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Lors du dernier match face à Villarreal, remporté 3-2 par Barcelone, Flick a préféré faire appel à Anthony Gordon et Dani Olmo pour tenter de revenir au score plutôt que d'offrir une chance à Jesus, et l'attaquant brésilien a dû se contenter de suivre la rencontre depuis le banc.

Le recul de Jesus coïncide avec le retour de Raphinha à sa place habituelle, le statut de titulaire dont jouit Lamine Yamal, ainsi que la concurrence entre Anthony Gordon et Karim Adeyemi. Autant d'éléments qui compliquent la situation du Brésilien, qui n'a plus marqué depuis plus d'un mois et cherche toujours à s'imposer parmi les options offensives de Flick.

Publicité

L'absence de Lamine Yamal offre une nouvelle chance à Jesus

Malgré son temps de jeu en baisse, le match contre le club azerbaïdjanais de Sabah en Ligue des champions pourrait offrir à Jesus une nouvelle occasion de retrouver un rôle au sein de l'équipe , Lamine Yamal ne figurant pas dans le groupe de Barcelone qui s'est envolé pour l'Azerbaïdjan en raison de légères douleurs à la cheville droite, ce qui obligera Flick à remanier l'attaque barcelonaise.

Publicité

Selon les pronostics, Karim Adeyemi devrait être le mieux placé pour remplacer Lamine Yamal sur le flanc droit, aux côtés de Raphinha et d'Anthony Gordon. Mais l'absence de la star espagnole pourrait aussi accroître les chances de Jesus d'obtenir du temps de jeu, notamment lorsque Flick décidera d'effectuer des changements en cours de match.

Jesus a déjà prouvé en octobre qu'il savait saisir les occasions qui lui étaient offertes, en marquant face à Getafe et au Real Betis. Après plusieurs semaines loin des projecteurs, le match contre Sabah apparaît comme une belle opportunité pour l'attaquant brésilien de retrouver sa place et de convaincre Flick qu'il reste une option offensive capable d'apporter un plus à Barcelone.