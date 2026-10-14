Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, une nouvelle manœuvre du Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, destinée à améliorer sa position avant les prochaines élections de la FIFA.

De nombreux pays ont retiré leur soutien à Infantino pour les prochaines élections, dans un contexte de critiques acerbes à l'encontre du Suisse, qui ont atteint leur paroxysme depuis la dernière Coupe du monde.

Selon le journal « The Athletic », la Fédération internationale de football (FIFA) devrait proposer une enveloppe financière de plus de 6 milliards de dollars pour le développement du football mondial entre 2027 et 2030.

Le plan prévoit d'augmenter les versements à chaque fédération membre à 25 millions de dollars sur quatre ans, au lieu des 10 millions de dollars initialement prévus, et d'allouer 99 millions de dollars à chacune des six confédérations continentales.

Pour financer ce programme, la Fédération internationale, présidée par Gianni Infantino, puisera plus de 3,5 milliards de dollars dans ses réserves, grâce notamment aux revenus commerciaux exceptionnels de la Coupe du monde 2026, estimés à environ 15 milliards de dollars.

Cette proposition arrive dans un climat de tensions autour de la gestion de la FIFA, après l'abandon du projet « FIFA Forward Enterprise », qui visait à ouvrir 20 % de ses activités commerciales et de ses événements à des investisseurs du secteur privé proches du président américain Donald Trump.

Aleksander Ceferin, président de l'Union européenne de football, et Victor Montagliani, président de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes de football (Concacaf), avaient appelé Infantino à démissionner, tout en réclamant une redistribution des réserves financières aux fédérations membres.

Dans le même temps, Gianni Infantino cherche à décrocher un troisième mandat consécutif lors des élections qui se tiendront en mars 2027 au Maroc, et il pourrait être le seul candidat, en l'absence de toute opposition déclarée avant la date limite de dépôt des candidatures, fixée au 18 novembre prochain.