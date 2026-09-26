6 changements attendus dans la composition probable de l'Arabie saoudite face à Oman

Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, s'oriente vers de larges changements dans la composition de l'Arabie saoudite lors de la rencontre attendue face à l'équipe d'Oman, ce samedi soir, dans le cadre des matchs de la deuxième journée de la Coupe du Golfe arabe « Gulf 27 », dans une tentative de renouveler l'effectif et de renforcer ses chances de poursuivre sa série de victoires.

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L'équipe nationale saoudienne avait entamé son parcours dans le tournoi par une victoire face au Koweït sur le score d'un but à zéro, tandis que l'équipe omanaise avait fait match nul face à son homologue irakienne sur le score de 1-1, conférant à la rencontre de ce jour une grande importance dans les calculs du groupe, dans un contexte de prévisions annonçant 6 changements dans la composition saoudienne par rapport au dernier match.

Al-Owais, Tambakti et Hawsawi mènent les changements défensifs

Mohammed Al-Owais devrait débuter la rencontre dans les cages à la place de Nawaf Al-Aqidi, qui s'est blessé lors de la rencontre face au Koweït, tandis que le nom de Hassan Tambakti se distingue pour une apparition dans l'axe de la défense aux dépens d'Abdulelah Al-Amri, avec l'entrée de Zakaria Hawsawi au poste d'arrière gauche à la place de Motaeb Al-Harbi.

Au milieu de terrain, Donis étudie l'idée de titulariser Abdullah Al-Khaibari au poste de sentinelle aux côtés de Nasser Al-Dawsari et Mohammed Kanno, Mohammed Abou Al-Shamat étant appelé à manquer le onze de départ, un changement qui pourrait offrir à l'équipe nationale saoudienne davantage d'équilibre au milieu du terrain.

Mandash et Al-Buraikan pour renforcer la puissance offensive

Sur le plan offensif, Sultan Mandash se rapproche d'une participation comme titulaire au poste d'ailier droit à la place de Saleh Abou Al-Shamat, tandis que Firas Al-Buraikan devrait mener l'attaque de l'Arabie saoudite à la place d'Abdullah Al-Hamdan, dans le cadre de la volonté du staff technique de dynamiser l'efficacité offensive face à l'équipe omanaise.

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Ainsi, la composition de l'équipe nationale saoudienne pourrait connaître 6 changements incluant Mohammed Al-Owais, Hassan Tambakti, Zakaria Hawsawi, Abdullah Al-Khaibari, Sultan Mandash et Firas Al-Buraikan, tandis que Donis cherche à décrocher une deuxième victoire consécutive et à renforcer la position de l'Arabie saoudite dans son parcours en Coupe du Golfe 27.