L'Atlético Madrid a récupéré son milieu de terrain, Johnny Cardoso, avant la rencontre face au Barça prévue dimanche prochain au stade Metropolitano, un match au cours duquel les deux équipes chercheront à s'emparer en solitaire de la tête de la Liga avant la trêve internationale.

Le Barça et l'Atleti souffrent tous deux de blessures au sein de leurs effectifs, à quoi s'ajoutent des joueurs dans les dernières phases de leur convalescence, qui pourraient devenir des options disponibles pour le match de dimanche.

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Pour l'Atlético Madrid, la grande bonne nouvelle porte un nom et un prénom : Johnny Cardoso. Le milieu de terrain américain se rapproche en effet d'un retour dans le groupe pour affronter le Barça, après s'être déjà entraîné avec le collectif et avoir obtenu le feu vert médical, offrant ainsi à l'entraîneur Diego Simeone une option supplémentaire au milieu de terrain, selon le journal catalan « Sport ».

La participation de Cardoso dans les plans de Simeone allait clairement crescendo. En effet, après sa guérison d'une opération à la cheville, qui l'avait écarté de la Coupe du monde disputée dans son pays, l'entraîneur argentin a commencé à le réintégrer progressivement afin d'éviter une rechute.

Le joueur a atteint le sommet de son niveau lors du derby de Madrid face au Real, lorsqu'il a disputé l'intégralité de la rencontre, avant d'être titulaire lors de trois matches consécutifs et de prouver que, lorsqu'il est en bonne condition physique, il représente un élément essentiel pour l'entraîneur argentin.

Le Barça dans la même dynamique

De son côté, l'entraîneur Hansi Flick espère bénéficier de la même chance que celle qui a souri à Simeone, à savoir récupérer un joueur important dans ses plans, mais cette fois il s'agit de la ligne défensive.

Il semble qu'Eric García pourra intégrer le groupe du match, avec la possibilité de disputer quelques minutes si le besoin s'en fait sentir, ce qui représenterait un ballon d'oxygène pour l'entraîneur allemand.

La défense du Barça traverse une situation difficile, puisque le seul titulaire en bonne condition physique est Pau Cubarsí, tandis que les problèmes se multiplient chez les autres éléments de l'arrière-garde.

À l'Atlético, Simeone ne pourra compter ni sur Koke, le capitaine de l'équipe, ni sur Cuti Romero, la recrue défensive majeure, qui a été un leader dans le processus de reconstruction de l'arrière-garde, les deux joueurs souffrant d'une blessure musculaire.

Quant aux absences du Barça, elles ne seront pas minces, puisque Xavi Espart, Koundé et Christensen manquent en défense, Rodri et Dani Olmo au milieu de terrain, sans oublier l'absence qui se prolonge tout au long de la saison de Ronald Araújo.