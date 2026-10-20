Ayoub Bouaddi n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour prouver ses qualités en Premier League anglaise. Le milieu de terrain marocain a attiré tous les regards lors de sa première apparition dans le onze de départ de Manchester City, livrant une prestation complète qui a renforcé la confiance du staff technique en son potentiel et poussé l'entraîneur de l'équipe à saluer son influence sur ses coéquipiers, affirmant qu'il rend tout le monde meilleur sur le terrain.

La rencontre entre Manchester City et Ipswich Town, qui s'est soldée par une victoire des locaux sur le score de 3-2, a été marquée par une série d'événements notables, dont le plus remarquable a été la fin d'un jeûne de 307 jours sans but pour Phil Foden, et l'arrivée d'Erling Haaland à son 100e but en Premier League anglaise, en plus de la première titularisation de Bouaddi dans la compétition cette saison.

Le milieu de terrain marocain, né en 2007, avait déjà attiré l'attention auparavant grâce à son talent remarquable, au point de recevoir les éloges du Brésilien Romário, qui a exprimé sa grande admiration pour ses qualités lors de la Coupe du monde, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol Marca.









L'ancienne star du Barça a déclaré : « Ce jeune Bouaddi m'a beaucoup impressionné. Quel joueur ! Il n'a que 18 ans, mais il possède un talent footballistique exceptionnel. Il était présent partout sur le terrain, en mouvement constant, créant le jeu et gardant le ballon. S'il continue à progresser à ce niveau, il connaîtra un grand succès. »

Bouaddi a progressivement commencé à gagner la confiance du staff technique de Manchester City, après avoir laissé une impression marquante lors de la rencontre contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, malgré la défaite de son équipe sur le score de 2-4. Le joueur marocain est entré en jeu comme remplaçant en seconde période, alors que City était mené par trois buts à zéro, et a contribué à améliorer le rendement de l'équipe, en plus de délivrer la passe décisive du deuxième but de Haaland, s'offrant ainsi une chance de figurer dans le onze de départ face à Ipswich Town.

Après le match, son entraîneur italien Enzo Maresca a salué le potentiel du jeune milieu de terrain, déclarant : « C'est un joueur formidable. Lorsqu'il est sur le terrain, le rendement de tous les joueurs autour de lui s'améliore, et ils deviennent meilleurs. »









Cet éloge n'était pas une simple flatterie, car Bouaddi a livré des statistiques qui reflètent l'ampleur de son influence au milieu de terrain lors de la rencontre face à Ipswich, où il a été le joueur de Manchester City ayant remporté le plus de duels, après avoir pris le dessus dans 8 des 14 duels, et il a également devancé ses coéquipiers en nombre de ballons dégagés, avec un total de trois ballons.

Le joueur marocain a occupé la deuxième place au nombre de récupérations de balle, avec quatre, et il a réussi l'ensemble de ses trois interventions, confirmant sa capacité à assumer efficacement les tâches défensives aux côtés de ses contributions à la construction du jeu.

Sur le plan offensif, Bouaddi a réussi 68 passes sur 73, se classant quatrième parmi les joueurs de l'équipe dans ce domaine, et il a réussi trois passes longues sur quatre tentatives, des indicateurs qui reflètent sa sérénité dans le traitement du ballon et sa capacité à relier les lignes. Son éclat ne s'est pas limité aux statistiques : il a offert une action individuelle exceptionnelle à la 102e minute, rapidement devenue le sujet de conversation des supporters sur les réseaux sociaux.

Bouaddi a reçu le ballon près du corner de son équipe, avant de s'élancer dans une percée éclair de plus de 50 mètres, dépassant Chuba Akpom et Jack Clarke, puis a été fauché par Leif Davis dans la moitié de terrain de l'adversaire, sous les applaudissements chaleureux des supporters de l'Etihad Stadium, qui ont réagi à sa percée puissante et à ses qualités de conservation du ballon.









Le joueur marocain semblait heureux de l'opportunité qui lui a été offerte, mais il a en même temps montré qu'il était conscient que s'imposer durablement dans le onze de départ nécessite davantage de travail et de patience. Bouaddi a déclaré : « Je suis très heureux, bien sûr. C'est ça le football, et j'adore jouer. Je veux participer à chaque match, mais je sais que cela fait partie du processus de progression. »

Il a ajouté, en évoquant le fait de jouer aux côtés des stars de Manchester City : « C'est plus facile de jouer avec ce genre de joueurs. Même si je commets parfois une erreur de passe, ils sont capables de tout réparer. »

De son côté, Hugo Viana, le directeur sportif de Manchester City, a révélé l'ampleur de l'intérêt du club pour le recrutement de Bouaddi, affirmant que la surveillance du joueur a commencé bien avant la conclusion de la transaction, et qu'il était le choix privilégié pour renforcer le poste de milieu défensif.

Viana a déclaré : « Nous étions obsédés par lui depuis le début. Nous l'avons suivi tout au long de l'année dernière, et nous avons parlé avec le président du club de Lille avant la Coupe du monde. Nous étions clairs sur l'identité du joueur que nous voulions si nous décidions de recruter un joueur au poste de numéro 6, et Bouaddi était notre choix en raison de sa sérénité et de sa remarquable capacité à maîtriser le ballon. Il possède un énorme potentiel et peut devenir un joueur très important. »

Avec cette prestation, Bouaddi envoie un message clair à ses concurrents pour son poste au sein de Manchester City, et confirme que le pari sur lui ne repose pas seulement sur son talent prometteur, mais aussi sur sa capacité à apporter un plus sur le terrain. Avec la confiance continue du staff technique, l'opportunité semble favorable pour le milieu de terrain marocain d'entamer une nouvelle étape dans sa carrière, dont le mot d'ordre est de s'affirmer dans l'un des championnats européens les plus relevés.



