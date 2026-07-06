50 %, ce n'est pas assez ! L'Allemagne attend désormais la décision finale de Klopp

La Fédération allemande de football a ciblé sa priorité, mais n’a pas encore tranché. En coulisses, les discussions s’intensifient pour convaincre Jürgen Klopp de prendre les rênes de la Mannschaft, un retour qui placerait l’un des plus grands entraîneurs allemands sous les projecteurs. Principal écueil : le contrat qui lie encore l’ancien coach du Liverpool FC au groupe Red Bull.

Hans-Joachim Watzke, vice-président de la DFB, a confirmé que la fédération s’apprêtait à se rendre aux États-Unis dans les prochains jours pour négocier avec Klopp, en pole position pour succéder à Julian Nagelsmann.

Dans des déclarations à la chaîne allemande ZDF, reprises par le journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat », Fatzke a confirmé : « Il est vrai que nous avons l’intention de nous rendre prochainement aux États-Unis, et nous déterminerons notre destination finale dans les prochains jours, car cela dépend aussi dans une certaine mesure de Jürgen Klopp. »

Selon le journal allemand Bild, la rencontre décisive pourrait se tenir à New York : le président de la Fédération, Bernd Neuendorf, et Fatzke s’y rendraient pour négocier avec Klopp, actuellement analyste TV lors de la Coupe du monde et résidant dans la Grosse Pomme.

Fatske a précisé que le principal obstacle à la conclusion de l’accord réside dans le contrat qui lie Klopp au groupe « Red Bull », déclarant : « Il y a plusieurs obstacles, mais le plus important est que Jürgen Klopp est lié par un contrat ; il est employé par le groupe Red Bull. »

Son contrat avec Red Bull court jusqu’en 2029, à un poste de président mondial du football au sein du groupe. Selon Bild, aucune négociation officielle n’a encore été engagée entre la Fédération allemande et Red Bull ; Klopp devrait d’abord rencontrer le PDG du groupe, Oliver Mintzlaff, qui se rendra lui aussi à New York dans les prochains jours.

Malgré ces obstacles, Fatske s’est dit confiant : « Je pense que les chances de réussite dépassent les 50 %, mais elles ne sont pas de 100 %. Ceux qui suivent les médias pourraient penser que tout est déjà décidé, mais en réalité, rien n’est encore décidé. »

Le vice-président de la Fédération allemande a par ailleurs minimisé l’importance des aspects financiers, ajoutant sur le ton de la plaisanterie : « Nous avons bien sûr un plafond budgétaire, mais je m’attends à ce que Jürgen Klopp accorde une petite réduction par patriotisme. »

Fatzke a par ailleurs salué les qualités techniques de Klopp, affirmant : « Jürgen Klopp rend les joueurs meilleurs, c’est un fait incontestable. S’il prend les rênes de la sélection, le football allemand gagnera en puissance physique, en intensité et en solidité. »

Pour conclure, il a fixé un calendrier ambitieux : « Je pense que nous aurons réglé la question d’ici quatre semaines au plus tard. »