Ce ne fut pas une défaite anodine dans l'histoire du Clasico, mais un miroir qui a révélé bien des vérités. Alors que le Real Madrid célébrait une victoire précieuse, les souvenirs de cette soirée ont continué de hanter la star numéro un du Barça, Lamine Yamal, qui est sorti du match le plus important de la saison avec un verdict cruel : « il n'a pas été à la hauteur ».

Dans une soirée où Kylian Mbappé fut un héros absolu, les projecteurs se sont transformés, au Barça, en grands points d'interrogation sur le niveau de son jeune talent montant.

Mbappé écrit l'histoire, Yamal gâche les occasions

Le Real Madrid a signé une victoire précieuse et méritée face à son rival, le Barça, sur le score de 2-1, dans un match à la signature purement française. Mbappé a brillé de manière remarquable : il a ouvert le score tôt, puis a scellé la victoire d'un but assassin à la 87e minute, après une passe décisive d'Eduardo Camavinga, livrant une prestation idéale.

Et ce but n'a pas été qu'une simple affaire de trois points : il s'agit d'un exploit historique, puisque Mbappé a atteint son 100e but sous le maillot du Real Madrid en seulement 116 matchs, réalisant ce chiffre légendaire dans l'un des matchs les plus difficiles et les plus sous pression de la saison.

De l'autre côté, le tableau était extrêmement sombre pour Lamine Yamal. Le jeune attaquant espagnol a terminé le match avec une statistique choquante : 5 tirs, dont aucun n'a trouvé le cadre.

Le Barça n'a pas répondu présent au Clasico

L'analyste espagnol Marcos López a déclaré dans l'émission « El Larguero » sur la radio Cadena SER : « Pour moi, la plus grande défaite du Barça, c'est qu'ils n'ont pas été le vrai Barça. »

López a salué le génie de Mourinho dans la préparation, et a critiqué en revanche l'absence de toute réaction depuis le banc des remplaçants du Barça, ajoutant : « Le Real Madrid a dominé le cours du jeu dans la zone qui lui convient, et il l'a fait avec brio. Même depuis la ligne de touche tactique, Flick n'avait aucune option pour contrer le plan mis en place par Mourinho. »

La critique ne s'est pas arrêtée à l'aspect tactique : López a abordé la crise de gestion des moments décisifs, cette même crise qui avait coûté cher au Barça face au Paris Saint-Germain avec des joueurs comme Vitinha et Fabián Ruiz.

Il a affirmé : « La première mi-temps du Barça a été mauvaise, très mauvaise, et il est vrai qu'ils ne savent pas gérer un match. Pour moi, c'est un signe de manque de maturité. »

López a ensuite dirigé ses flèches directement vers la ligne offensive, et plus précisément vers Yamal, déclarant d'un ton tranchant : « Ni Gordon, ni Raphinha, ni Lamine n'ont été à la hauteur. Lamine a mal joué, et il n'y a pas de mal à le dire. »







