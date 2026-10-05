Le recul du rôle de Jules Koundé au FC Barcelone, depuis le début de la saison, a replacé le défenseur français dans le viseur des grands clubs de Premier League anglaise, après que plusieurs formations ont commencé à surveiller de près sa situation, dans l'éventualité d'un changement de son avenir au cours de la prochaine période.

Koundé jouit d'une grande considération en Angleterre grâce à sa capacité à évoluer au poste d'arrière droit comme en charnière centrale, en plus de son expérience internationale. Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City et Liverpool suivent ainsi l'évolution de sa situation au Barça.

Chelsea et Arsenal semblent les plus intéressés par le défenseur français à l'heure actuelle, le club londonien appréciant sa polyvalence défensive, tandis qu'Arsenal avait déjà manifesté son intérêt pour le recruter lors du dernier mercato estival.

De leur côté, Manchester City, United et Liverpool continuent de suivre la situation, surtout si la baisse de son temps de jeu se poursuit sous la direction de Hansi Flick.

Malgré cela, il n'existe pour l'heure aucune négociation officielle ni aucune offre adressée au FC Barcelone pour recruter Koundé. Le club catalan ne subit par ailleurs aucune pression pour s'en séparer, le joueur ayant récemment prolongé son contrat jusqu'en 2030 et affirmé sa volonté de poursuivre son parcours au Camp Nou.

Le facteur décisif dans l'avenir de Koundé réside dans sa situation sportive au cours des prochains mois, le défenseur français souhaitant retrouver sa place de titulaire et conserver un rôle influent dans le projet de Flick.

En revanche, le FC Barcelone n'a pas l'intention d'ouvrir facilement la porte à son départ et ne sera disposé à étudier la question qu'en cas d'arrivée d'une offre financière très élevée.

Alors que les cadors de la Premier League anglaise guettent l'évolution de la situation de Koundé, le FC Barcelone surveille également le marché des arrières droits en prévision de tout rebondissement, Pedro Porro, joueur de Tottenham, et Iván Fresneda, joueur du Sporting Lisbonne, figurant parmi les noms qui suscitent l'intérêt du club.