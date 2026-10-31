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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

5 absents : Hamza Abdelkarim embellit la liste de Barcelone face à Alavés

H. Abdelkarim
FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
Égypte
Espagne

Le Barça va-t-il renouer avec la victoire ?

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Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter le Deportivo Alavés ce samedi, lors de la 11e journée du championnat d'Espagne.

Les choix de Flick ont été marqués par l'absence de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen et Xavi Espart, tous blessés, tandis que le technicien allemand a intégré Hamza Abdelkarim aux options offensives du Barça.

Voici la liste complète du Barça pour le match face à l'Alavés :

Gardiens de but : Joan García - Szczęsny - Livaković.

Prochains matchs
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LaLiga

31 oct. 2026

ALA

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Défense : João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guille.

Milieu de terrain : Bryan Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Toni Camará.

Attaque : Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.

Le Barça occupe la tête du classement du championnat d'Espagne avec 27 points, tandis que l'Alavés se situe à la septième place avec 12 points.

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