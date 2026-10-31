Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter le Deportivo Alavés ce samedi, lors de la 11e journée du championnat d'Espagne.
Les choix de Flick ont été marqués par l'absence de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen et Xavi Espart, tous blessés, tandis que le technicien allemand a intégré Hamza Abdelkarim aux options offensives du Barça.
Voici la liste complète du Barça pour le match face à l'Alavés :
Gardiens de but : Joan García - Szczęsny - Livaković.
Défense : João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guille.
Milieu de terrain : Bryan Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Toni Camará.
Attaque : Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.
Le Barça occupe la tête du classement du championnat d'Espagne avec 27 points, tandis que l'Alavés se situe à la septième place avec 12 points.