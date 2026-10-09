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real madrid(C)Getty Images
Hussein Hamdy
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5 absents frappent la liste du Real Madrid face à Villarreal

J. Mourinho
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Portugal
Espagne

Course acharnée pour rattraper le Barça

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste des Merengue pour affronter Villarreal, demain samedi, lors de la huitième journée du championnat d'Espagne.

Les choix de Mourinho ont été marqués par les absences de Raúl Asencio, Éder Militão, Rodrygo Goes et Ferland Mendy pour blessure, ainsi que de Dean Huijsen pour suspension, tandis que le club madrilène récupère les services du milieu de terrain Fede Valverde.

Le Real Madrid occupe la quatrième place au classement de la Liga avec 15 points, à points du Barça, leader.


Voici la liste complète du Real Madrid pour le match de demain :

Gardiens : Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Défenseurs : Trent - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Milieux : Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Attaquants : Vinícius Junior - Endrick - Mbappé - Espai - Brahim Díaz - Yan Diomande.




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