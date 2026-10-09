Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste des Merengue pour affronter Villarreal, demain samedi, lors de la huitième journée du championnat d'Espagne.

Les choix de Mourinho ont été marqués par les absences de Raúl Asencio, Éder Militão, Rodrygo Goes et Ferland Mendy pour blessure, ainsi que de Dean Huijsen pour suspension, tandis que le club madrilène récupère les services du milieu de terrain Fede Valverde.

Le Real Madrid occupe la quatrième place au classement de la Liga avec 15 points, à points du Barça, leader.





Voici la liste complète du Real Madrid pour le match de demain :

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 VIL

Gardiens : Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Défenseurs : Trent - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Milieux : Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Attaquants : Vinícius Junior - Endrick - Mbappé - Espai - Brahim Díaz - Yan Diomande.











