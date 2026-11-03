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Hussein Hamdy
Traduit par

5 absences : Flick surprend Hamza Abdelkrim avec la liste officielle pour le match face à Aston Villa

H. Abdelkarim
Barcelona U19 vs Aston Villa U19
Barcelona U19
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L'entraîneur allemand a-t-il changé sa décision ?

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Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a annoncé la liste de son équipe pour affronter Aston Villa ce mardi, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Les choix de Flick sont marqués par les absences de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen et Xavi Espart, tous blessés, tandis que le technicien allemand a intégré Hamza Abdelkarim aux options offensives du Barça.

Des informations de presse avaient confirmé que Hamza Abdelkarim jouerait ce mardi avec l'équipe réserve face à Aston Villa en Ligue des champions.

Voici la liste complète du Barça pour le match contre Aston Villa :

Prochains matchs
BAU

BAU

UEFA Youth League

03 nov. 2026

Aston Villa U19

Aston Villa U19

BAR

BAR

Ligue des Champions

03 nov. 2026

AVL

AVL

Gardiens : Joan García, Szczesny, Livakovic.

Défenseurs : João Cancelo, Baldé, Cubarsí, Gerard Martín, Álex Campos, Guille.

Milieux : Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodri, De Jong, Bernal, Dro Fernández.

Attaquants : Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Ad/émi, Jordan, Hamza Abdelkarim.

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