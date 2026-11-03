Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a annoncé la liste de son équipe pour affronter Aston Villa ce mardi, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.
Les choix de Flick sont marqués par les absences de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen et Xavi Espart, tous blessés, tandis que le technicien allemand a intégré Hamza Abdelkarim aux options offensives du Barça.
Des informations de presse avaient confirmé que Hamza Abdelkarim jouerait ce mardi avec l'équipe réserve face à Aston Villa en Ligue des champions.
Voici la liste complète du Barça pour le match contre Aston Villa :
Gardiens : Joan García, Szczesny, Livakovic.
Défenseurs : João Cancelo, Baldé, Cubarsí, Gerard Martín, Álex Campos, Guille.
Milieux : Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodri, De Jong, Bernal, Dro Fernández.
Attaquants : Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Ad/émi, Jordan, Hamza Abdelkarim.