5-0 ou 6-2 ? Xavi choisit la plus grande victoire du Barça face au Real Madrid

Xavi Hernández, l'ancienne star du Barça, a ravivé les souvenirs de la victoire historique contre le Real Madrid cinq buts à zéro en novembre 2010, révélant qu'il préférait cette confrontation au célèbre succès 6-2 obtenu au stade Santiago Bernabéu en 2009, malgré la place exceptionnelle qu'occupent ces deux victoires dans la mémoire des supporters du club catalan.

Dans des propos rapportés par le journal espagnol « Sport », Xavi a expliqué que le match 6-2 avait été parfait, mais que la prestation du Barça lors de la victoire 5-0 l'avait surpassé en matière de performance et de maîtrise, affirmant que l'équipe avait livré un niveau exceptionnel face au Real Madrid dirigé par José Mourinho au Camp Nou.

Xavi a déclaré, en comparant les deux rencontres : « Le match 6-2 était parfait, mais celui-ci l'a dépassé en matière de jeu, et la sensation était formidable avec une large supériorité », soulignant que cette soirée avait été l'une des expériences les plus marquantes de sa carrière footballistique.

La victoire 5-0 de novembre 2010 s'est inscrite parmi les confrontations les plus marquantes entre les deux équipes : Xavi a ouvert le score, avant que Pedro, David Villa, auteur d'un doublé, et Jeffrén n'inscrivent les quatre autres buts, le Barça confirmant ainsi sa supériorité sur son rival traditionnel lors d'une soirée qui reste fortement présente dans la mémoire de ses supporters.

L'ancien milieu de terrain a expliqué que la victoire (6-2) au Bernabéu, en mai 2009, avait représenté un tournant important dans la course au championnat d'Espagne, mais que le succès cinq buts à zéro avait acquis une dimension supplémentaire en raison de la performance collective et de la domination que le Barça avait imposée tout au long de la rencontre.

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Xavi a ajouté que l'ambiance dans le vestiaire après la victoire avait été exceptionnelle, déclarant : « Quand on gagne de cette manière, on a du mal à dormir. On se réveille heureux, au sommet de l'euphorie. C'est un jour qui vous rend heureux d'être un joueur du Barça. »