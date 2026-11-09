Le match entre le Barça et l'Atlético de Madrid, disputé dimanche, a donné lieu à un rare consensus autour du Néerlandais Frenkie de Jong, après que le joueur du Barça a réussi à gagner les éloges aussi bien de ses détracteurs que de ses défenseurs, lors d'une soirée au cours de laquelle l'entraîneur des Blaugranas, Hansi Flick, a surpris tout le monde, y compris Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atleti, en l'alignant au poste de latéral droit, dans une décision inattendue qui a placé le joueur face à un test difficile lors d'une rencontre importante dans la course à la tête de la Liga.

Selon le journal « Mundo Deportivo », une partie des supporters a salué la disposition de De Jong à aider l'équipe dans un poste nouveau pour lui, sans objection ni hésitation, tandis que d'autres ont estimé que Flick ne peut pas se passer de ses qualités techniques, quel que soit le poste qu'il occupe sur le terrain, d'autant que le joueur a prouvé sa capacité à apporter un plus à plus d'un poste ces derniers temps.

Malgré son apparition au poste de latéral droit, De Jong ne jouait pas les rôles d'un latéral classique, puisqu'il se transformait en milieu de terrain lorsque le Barça avait la possession du ballon, poste qu'il a occupé après la sortie de Marc Bernal. Simeone n'a d'ailleurs pas considéré la décision de Flick comme un point faible, et n'a pas aligné d'ailier classique pour exploiter l'espace, mais a maintenu Álex Baena à ce poste, un joueur qui s'appuie davantage sur la technique que sur la vitesse et le dribble.

De Jong entre dans une forte lutte pour une place de titulaire au Barça

Le milieu de terrain néerlandais a prouvé qu'il est toujours capable de rivaliser avec force pour décrocher une place dans le onze de départ, malgré la difficulté de la tâche face à la présence de noms de premier plan comme Pedri González, qui a livré un match remarquable sur la pelouse du Wanda Metropolitano, et Rodri, qui deviendra un élément indispensable dès qu'il se sera remis de sa blessure, aux côtés de Marc Bernal, dont les caractéristiques techniques offrent des solutions différentes à l'équipe, sans oublier Gavi, qui continue de s'accrocher à son espoir de retrouver sa place.

De Jong a abordé sa nouvelle situation avec humilité, après avoir compris qu'il lui faut se battre pour retrouver sa place de titulaire après des mois d'absence, en tirant profit de son expérience et de sa capacité à s'adapter aux exigences du staff technique, ce qui est apparu clairement depuis son retour, puisqu'il a évolué à quatre postes différents sur une période extrêmement courte.

De Jong a débuté son apparition au poste de meneur de jeu lors des dernières minutes du Clásico face au Real Madrid, avant de jouer comme défenseur central titulaire face à l'Alavés, puis de se transformer en latéral droit lors de la seconde période face à l'Atlético de Madrid, tandis qu'il est revenu au milieu de terrain lors des dernières minutes des rencontres contre Aston Villa et l'Atlético, vivant ainsi l'une des semaines les plus étranges de sa carrière professionnelle.

Les statistiques de De Jong face à l'Atlético de Madrid révèlent sa véritable valeur

Les statistiques de De Jong au cours de 45 minutes seulement face à l'Atlético de Madrid ont révélé l'ampleur de son impact sur le jeu du Barça, après qu'il a pris la tête des joueurs de l'équipe au nombre de passes réussies dans le dernier tiers offensif avec un total de 22 passes. Il s'est également classé quatrième pour le total des passes réussies, après avoir délivré 65 passes sur 67, soit un taux de réussite de 97 %.

De Jong n'a été devancé au nombre de passes que par Pedri, qui a enregistré 66 passes, ainsi que par les deux défenseurs centraux Pau Cubarsí et Gerard Martín, qui ont l'habitude de figurer en tête de cette statistique, le premier ayant délivré 106 passes et le second 69 passes. Le joueur néerlandais s'est par ailleurs classé septième parmi les joueurs du Barça pour le nombre de ballons touchés avec un total de 74 touches, et il a récupéré le ballon à trois reprises.

Mais au-delà des chiffres et des statistiques, l'impact le plus marquant de De Jong est apparu dans sa capacité à imposer la domination du Barça sur le cours du jeu lors de la seconde période, après avoir contribué à limiter la dangerosité de l'Atlético de Madrid grâce à son calme habituel dans le traitement du ballon et à sa complémentarité évidente avec Pedri, en plus de son implication dans les tâches défensives et de sa concentration dans les duels, autant d'aspects qui n'étaient pas toujours suffisamment présents lors de certaines de ses périodes précédentes.

Flick a besoin de la nouvelle version de De Jong

Personne ne s'attendait à voir De Jong au poste de latéral droit, et cela ne se reproduira peut-être pas avec le retour imminent des défenseurs blessés, mais l'expérience a contribué à apporter une certaine stabilité à l'équipe, et a montré la disposition du joueur à se sacrifier pour le collectif, même lorsque c'est au détriment de son poste préféré.

Au final, il ne s'agit pas de surestimer ses niveaux antérieurs ni de célébrer à l'excès ce qu'il a offert lors d'un seul match, car obtenir une place de titulaire au Barça restera un défi difficile face à la forte concurrence au milieu de terrain. Mais ce qui mérite l'attention, c'est la nouvelle version de De Jong, qui affiche un plus grand engagement et une disposition à s'adapter aux besoins de l'équipe, tout en conservant sa qualité technique, autant d'éléments dont le Barça a cruellement besoin s'il veut jouer tous les titres cette saison.