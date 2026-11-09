4 places en deux semaines : la pépite du Barça s'impose à Flick avec des statistiques exceptionnelles

Le match entre le Barça et l'Atlético de Madrid, disputé dimanche dernier, a fait l'objet d'un rare consensus autour du Néerlandais Frenkie de Jong, après que le joueur barcelonais a su gagner l'éloge aussi bien de ses détracteurs que de ses défenseurs, lors d'une soirée au cours de laquelle l'entraîneur des Blaugrana, Hansi Flick, a surpris tout le monde, y compris Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atleti, en l'alignant au poste d'arrière droit, une décision inattendue qui a placé le joueur face à un examen difficile lors d'une rencontre importante dans la course à la tête de la Liga.

Selon le journal « Mundo Deportivo », une partie des supporters a salué la disposition de De Jong à aider l'équipe à un poste nouveau pour lui, sans objection ni hésitation, tandis que d'autres ont estimé que Flick ne pouvait pas se passer de ses qualités techniques, indépendamment de la position qu'il occupe sur le terrain, d'autant que le joueur a prouvé sa capacité à apporter un plus à plus d'un poste ces derniers temps.

Malgré son positionnement au poste d'arrière droit, De Jong n'assumait pas les tâches d'un latéral classique, puisqu'il se transformait en milieu de terrain lorsque le Barça avait la possession du ballon, un poste qu'il a occupé après la sortie de Marc Bernal. Par ailleurs, Simeone n'a pas considéré la décision de Flick comme un point faible et n'a pas aligné d'ailier classique pour exploiter l'espace, mais a au contraire maintenu Álex Baena à ce poste, un joueur qui s'appuie sur la technique davantage que sur la vitesse et le dribble.

De Jong engage une rude bataille pour un poste de titulaire au Barça

Le milieu de terrain néerlandais a prouvé qu'il était toujours capable de rivaliser avec force pour s'assurer une place dans le onze de départ, malgré la difficulté de la tâche face à la présence de noms prestigieux comme Pedri González, qui a livré un match remarquable sur la pelouse du Wanda Metropolitano, et Rodri, qui deviendra un élément indispensable dès son rétablissement de sa blessure, aux côtés de Marc Bernal, dont les caractéristiques techniques offrent des solutions différentes à l'équipe, sans oublier Gavi, qui s'accroche toujours à l'espoir de retrouver sa place.

De Jong a abordé sa nouvelle situation avec humilité, après avoir pris conscience qu'il lui fallait se battre pour retrouver sa place de titulaire au terme de plusieurs mois d'absence, en tirant parti de son expérience et de sa capacité à s'adapter aux exigences du staff technique, ce qui est apparu clairement depuis son retour, après avoir évolué à quatre postes différents en un laps de temps extrêmement court.

De Jong a d'abord fait son apparition au poste de meneur de jeu durant les dernières minutes du Clásico face au Real Madrid, avant de jouer comme défenseur central titulaire face à Alavés, puis de se muer en arrière droit en seconde période face à l'Atlético de Madrid, tandis qu'il est revenu au milieu de terrain durant les dernières minutes des rencontres face à Aston Villa et à l'Atlético, vivant ainsi l'une des semaines les plus étranges de sa carrière professionnelle.

Les statistiques de De Jong face à l'Atlético de Madrid révèlent sa véritable valeur

Les statistiques de De Jong en 45 minutes seulement face à l'Atlético de Madrid ont révélé l'ampleur de son influence sur le jeu du Barça, après qu'il a pris la tête du classement des joueurs de l'équipe en nombre de passes réussies dans le dernier tiers offensif avec 22 passes, et occupé également la quatrième place au total des passes réussies, après avoir réussi 65 passes sur 67, soit un taux de réussite de 97 %.

Seuls Pedri, qui a enregistré 66 passes, ainsi que les défenseurs centraux Pau Cubarsí et Gerard Martín, habitués à figurer en tête de cette statistique, ont dépassé De Jong en nombre de passes, le premier ayant réussi 106 passes et le second 69 passes. Le joueur néerlandais a par ailleurs pointé à la septième place parmi les joueurs du Barça en nombre de ballons touchés avec 74 touches, et a récupéré le ballon à trois reprises.

Mais au-delà des chiffres et des statistiques, l'influence la plus marquante de De Jong est apparue dans sa capacité à imposer la mainmise du Barça sur le déroulement du jeu durant la seconde période, après avoir contribué à limiter la dangerosité de l'Atlético de Madrid grâce à son calme habituel dans le maniement du ballon, à sa complicité évidente avec Pedri, ainsi qu'à son implication dans les tâches défensives et sa concentration dans les duels, autant d'aspects qui n'étaient pas toujours suffisamment présents à certaines de ses périodes précédentes.

Flick a besoin de la nouvelle version de De Jong

Personne ne s'attendait à voir De Jong au poste d'arrière droit, et cela ne se reproduira peut-être pas avec le retour imminent des défenseurs blessés, mais l'expérience a contribué à offrir une certaine stabilité à l'équipe et a montré la disposition du joueur à se sacrifier pour le collectif, même lorsque cela se fait au détriment de son poste de prédilection.

Au final, il ne s'agit pas de surestimer ses niveaux précédents ni de célébrer à l'excès ce qu'il a offert en un seul match, car obtenir une place de titulaire au Barça restera un défi difficile au vu de la rude concurrence au milieu de terrain. Mais ce qui mérite l'attention, c'est la nouvelle version de De Jong, qui affiche un plus grand engagement et une disposition à s'adapter aux besoins de l'équipe, tout en conservant sa qualité technique, autant d'éléments dont le Barça a cruellement besoin s'il veut jouer tous les titres cette saison.