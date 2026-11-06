José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter Valence demain samedi, lors de la 12e journée du championnat d'Espagne.

Les choix de Mourinho sont marqués par l'absence de Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes et Vinicius Junior.

Le Real Madrid occupe la troisième place au classement du championnat d'Espagne avec 27 points, tandis que Valence est 19e avec 9 points.

Voici la liste complète du Real Madrid :

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Gardiens de but : Thibaut Courtois - Andriy Lunin - Mestre.

Défense : Éder Militão - Dean Huijsen - Trent Alexander-Arnold - Ibrahima Konaté - Marc Cucurella - Álvaro Carreras - Antonio Rüdiger - Denzel Dumfries.

Milieu de terrain : Jude Bellingham - Eduardo Camavinga - Federico Valverde - Aurélien Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Attaque : Endrick - Kylian Mbappé - Espi - Brahim Díaz - Yan Diomandé.