4 absences : Flick rassemble les armes du Barça pour le choc face à l'Atlético

Hansi Flick, l'entraîneur du Barcelone, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter l'Atlético Madrid, ce dimanche, lors de la 12e journée du championnat d'Espagne.
Les choix de Flick ont été marqués par l'absence de Dani Olmo, Jules Koundé, Rodri et Xavi Esparte, blessés, tandis que le technicien allemand a intégré Hamza Abdelkarim aux options offensives du Barça.
La liste complète de Barcelone pour le match face à l'Atlético Madrid est la suivante :
Gardiens de but : Juan García - Szczesny - Livaković.
Défense : João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Christensen - Gerard Martín - Eric García - Álex Campos.
Milieu de terrain : Bryan Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - De Jong - Bernal - Toncara.
Attaque : Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jourdan - Hamza Abdelkarim.