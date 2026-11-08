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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

4 absences : Flick rassemble les armes du Barça pour le choc face à l'Atlético

H. Flick
Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
H. Abdelkarim
Allemagne
Espagne
Égypte

Bataille acharnée pour la tête de la Liga

Hansi Flick, l'entraîneur du Barcelone, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter l'Atlético Madrid, ce dimanche, lors de la 12e journée du championnat d'Espagne.

Les choix de Flick ont été marqués par l'absence de Dani Olmo, Jules Koundé, Rodri et Xavi Esparte, blessés, tandis que le technicien allemand a intégré Hamza Abdelkarim aux options offensives du Barça.

La liste complète de Barcelone pour le match face à l'Atlético Madrid est la suivante :

Gardiens de but : Juan García - Szczesny - Livaković.

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08 nov. 2026

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Défense : João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Christensen - Gerard Martín - Eric García - Álex Campos.

Milieu de terrain : Bryan Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - De Jong - Bernal - Toncara.

Attaque : Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jourdan - Hamza Abdelkarim.

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