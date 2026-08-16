La star ivoirienne Yan Diomandé est entrée en jeu, en tant que remplaçant, lors du match amical de son club le Real Madrid face à Schalke, qui s'est soldé par une victoire des Merengues 3-0.

Le réseau Defensa Central a rapporté que la première apparition de Diomandé s'est déroulée de la meilleure des manières, puisqu'il est devenu le joueur ayant réalisé le plus grand nombre de dribbles lors de la rencontre, bien qu'il n'ait joué que 30 minutes.

Diomandé est entré sur le terrain à la 61e minute à la place de Brahim Díaz, et il a réussi à réaliser 3 dribbles, confirmant ainsi sa vitesse et sa capacité à jouer de manière directe dans le camp adverse.

Ce sont là des qualités sur lesquelles le Real Madrid a fortement misé, après que le club a bouclé son transfert en provenance de Leipzig contre 125 millions d'euros fixes, auxquels s'ajoutent 15 millions d'euros de bonus.

La capacité à dribbler et à créer le danger figurait parmi les armes les plus marquantes qu'a montrées l'ailier ivoirien la saison dernière en championnat allemand, ce que confirme sa première place au classement de l'efficacité des dribbles parmi les joueurs des cinq grands championnats la saison dernière, parmi ceux ayant effectué le plus grand nombre de tentatives de dribble.

Yan a affiché un taux de réussite de 56,20 %, et en l'espace d'une demi-heure seulement, il a prouvé cette capacité une nouvelle fois, cette fois-ci sous le maillot de la Maison blanche.

Alors que le Real Madrid affichait un visage extrêmement solide et dominait le match face à Schalke, Diomandé faisait partie de la ligne offensive lors des dernières minutes, une période durant laquelle l'équipe aurait pu inscrire davantage de buts.

Le joueur, âgé de 19 ans, a été présent sur plusieurs attaques de l'équipe au cours de la seconde période, et il a fait preuve d'une grande habileté dans ses déplacements avec Carlos Espí, auteur du deuxième but. Il a également noué une bonne entente avec Vinicius Junior, aux côtés de Jude Bellingham, qui s'affirme de plus en plus dans son rôle de leader au sein du vestiaire.

Diomandé a disputé ses premières minutes avec le Real Madrid avec une grande confiance et une fluidité manifeste, et il a livré un match durant lequel, bien qu'il n'ait pas été le joueur le plus en vue de la rencontre, il a laissé une impression nette quant à son rôle de joueur capable de faire la différence : un joueur rapide dans les duels individuels, et bien sûr doté de la capacité de marquer des buts.