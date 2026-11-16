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José Mourinho envisage de gérer avec prudence le retour de Vinicius Junior au Real Madrid après la trêve internationale. Le technicien portugais souhaite retrouver la meilleure version de l'ailier brésilien sans prendre le risque de pénaliser les résultats de l'équipe.

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Mourinho n'exclut pas de faire débuter le joueur sur le banc lors de certaines rencontres, avec la possibilité de faire la différence en seconde période, afin de préparer son retour dans le onze de départ.

Selon le site espagnol « Defensa Central », Mourinho estime que le passage de Vinicius en sélection brésilienne joue en sa faveur. Il espère que le joueur profitera du contexte actuel pour retrouver confiance à son retour à Madrid.

L'idée étudiée par l'entraîneur consiste à lancer l'ailier brésilien pendant 30 ou 35 minutes en seconde période, plutôt que de le titulariser d'entrée. Il pourrait ainsi exploiter sa vitesse et sa qualité de dribble face à des défenseurs ayant laissé une grande partie de leur énergie au cours d'une heure de jeu. Mourinho pense que ces minutes pourraient permettre à Vinicius de retrouver le sentiment d'être important au sein de l'équipe, surtout s'il parvient à prendre le dessus sur son adversaire dans les duels. Cela pourrait renforcer ses chances de retrouver une place de titulaire lors des matchs suivants.

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L'idée ne se limite pas à lui accorder moins de temps de jeu. Elle vise aussi à laisser au Brésilien suffisamment de marge pour multiplier les tentatives offensives sans perdre confiance s'il échoue à la première. S'il perd un duel face au latéral adverse, il peut retenter sa chance sur le côté, s'appuyer sur un coéquipier ou se déplacer pour recevoir le ballon plus près de la surface de réparation, selon la même source.

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D'après le média, le moment de l'entrée de Vinicius pourrait lui offrir un avantage tactique. Le latéral qui a défendu pendant une heure entière peut conserver un bon placement, mais il risque d'avoir plus de mal à obtenir le soutien défensif avec la rapidité nécessaire face à l'ailier brésilien, notamment lorsque celui-ci reçoit le ballon dans les grands espaces.

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Le scénario du match pourrait également aider le joueur à exploiter ses qualités. Si l'adversaire est mené au score et contraint de se découvrir pour chercher l'égalisation, Vinicius pourrait trouver des espaces dans le dos du latéral. Si, en revanche, le Real Madrid a besoin de marquer face à une équipe regroupée en défense, l'ailier brésilien pourrait obliger des défenseurs à coulisser vers lui, ce qui libérerait des espaces supplémentaires pour ses coéquipiers dans l'axe.

Le retour de Vinicius du Brésil, son état de forme technique et physique ainsi que la nature de chaque match restent des facteurs déterminants dans la manière dont il sera utilisé. Mourinho envisage de tirer parti de ses entrées en seconde période pour lui permettre de retrouver progressivement son influence offensive, tout en observant sa gestion des premiers ballons et sa réaction lorsqu'une tentative ne se déroule pas comme il le souhaite.

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Selon le média, si Vinicius retrouve sa capacité à éliminer le latéral adverse et à convaincre ses coéquipiers de compter à nouveau sur lui, cela pourrait suffire à changer sa situation. S'il livre des prestations décisives en sortie de banc, Mourinho aura davantage d'arguments pour le réintégrer dans le onze de départ, après avoir choisi de gérer son retour de manière progressive.

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