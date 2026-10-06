30 millions en un clin d'œil : Diomande rivalise avec Vinicius

Diomandé n'est plus un simple talent dont le Real Madrid attend l'éclosion : le joueur ivoirien a commencé à envoyer des signaux clairs qu'il est prêt à prendre sa place parmi les stars de l'équipe. Durant la trêve internationale, le porteur du numéro 10 avec sa sélection a continué d'attirer les regards, avant de revenir au Real Madrid avec une nouvelle valeur marchande qui confirme l'ampleur de l'engouement qui l'entoure.

Et bien qu'il n'ait inscrit aucun but, Diomandé a été l'une des figures de proue de la sélection de Côte d'Ivoire, après avoir joué un rôle essentiel et décisif dans les deux victoires contre le Ghana et la Somalie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, avant de participer comme remplaçant face au Cameroun et de livrer une seconde mi-temps exceptionnelle, malgré la défaite des Éléphants sur le score d'un but à zéro.

Et après son apparition remarquée sous le maillot du Real Madrid, les contours du transfert record se dessinent davantage. Le site « Transfermarkt » a relevé sa valeur marchande de 90 à 120 millions d'euros, faisant de lui l'auteur de la plus forte progression de valeur parmi tous les joueurs de la Liga.

Diomandé a devancé sur ce plan son coéquipier au Real Madrid Espí, dont la valeur est passée de 20 à 40 millions d'euros, ainsi que le joueur de Barcelone Espart, qui a bondi de 5 à 25 millions. L'Ivoirien est également devenu le sixième joueur le plus cher de la Liga, juste derrière Vinicius Junior, après que la valeur du Brésilien a chuté à 130 millions d'euros.

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Il semble que Diomandé ait commencé à découvrir une nouvelle zone sur le terrain. Alors que l'aile droite était son poste de prédilection, il est apparu face à l'Atlético de Madrid sur l'aile gauche, et y a livré ses meilleures minutes sous le maillot du Real Madrid jusqu'à présent.

Et bien que le Real Madrid soit sorti de ce match sans beaucoup d'éléments positifs, Diomandé a été l'une des principales sources de danger dans les dernières minutes. Il a réussi 4 dribbles sur 6, soit le même nombre que Kylian Mbappé et Vinicius réunis, et la précision de ses passes a atteint 90 %, tandis qu'il a remporté 9 de ses 12 duels individuels.

Le joueur a semblé plus à l'aise et plus tranchant sur l'aile gauche, poste où il brille avec la sélection de Côte d'Ivoire, laissant entrevoir pour la première fois les contours d'un joueur capable de faire la différence également avec le Real Madrid.









L'échantillon reste limité : Diomandé n'a disputé que 292 minutes et n'a été titulaire que lors des matchs face au Rayo Vallecano et à Elche. Mais l'entraîneur José Mourinho le considère comme un projet de star, et non comme un simple transfert le plus cher de l'histoire du club.

Mourinho préfère accorder au joueur du temps et de l'expérience plutôt que de lui faire porter la pression des 125 millions d'euros que le Real Madrid a déboursés pour le recruter. Avec des statistiques modestes jusqu'à présent, dont une seule passe décisive, Diomandé évolue dans le cadre d'un plan progressif et réfléchi, sans que cela ne signifie pour autant un gel de sa progression.

Les chiffres de « BeSoccer Pro » révèlent des indicateurs plus enthousiasmants : par tranche de 90 minutes, le joueur réalise 0,28 passe décisive, 4,84 dribbles réussis, 3,13 fautes obtenues, 1,42 centre réussi, 8,83 duels offensifs gagnés et 3,7 duels défensifs réussis.

Ces moyennes dépassent celles des cinq meilleurs ailiers de la Liga, signe que Diomandé a commencé progressivement à afficher le niveau qui a fait de lui le meilleur jeune joueur du championnat allemand la saison dernière.

Todd Eason, le découvreur du joueur en Floride, affirme que la personnalité de Diomandé l'aide à réussir, déclarant au journal «AS » que le joueur a toujours préféré faire jouer ses coéquipiers et les aider à mieux se mettre en valeur, et qu'il élevait son niveau à mesure que celui de l'adversaire augmentait.

Et aujourd'hui, il semble que Diomandé soit arrivé au moment que tout le monde attend : nul besoin de précipiter son éclosion, mais aucune place non plus pour un recul. Le temps est venu pour la star ivoirienne de commencer à écrire son véritable chapitre avec le Real Madrid.



